Yılmaz 2 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özet Haber

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda ikametgâhında uyuşturucu bitki bulunan zanlı Gökhan Yılmaz tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Murat Özkırdar olayla ilgili bulguları aktardı. Özkırdar, 25 Ekim’de, 19.30-20.15 saatleri arasında Lefkoşa’da Gökhan Yılmaz’ın ikametgâhında yapılan aramada, ikametgâhının bahçesinde ekili vaziyette bir kök Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitki bulunarak emare alındığını söyledi. Özkırdar, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini belirtti. Özkırdar, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.



Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

