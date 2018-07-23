2018 – 2019 dönemi yıllık tarımsal kira müracaat alımları, 3 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın 40 B maddesi uyarınca, 4 Haziran tarihinde başlanıp 17 Temmuz‘da son bulan 2018 – 2019 dönemi yıllık tarımsal kira müracaat alımları, 3 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

Müracaatların, İskan ve Rehabilitasyon Dairesi’nin Kaza Tarımsal şube amirliklerine şahsen yapılması gerekiyor.

