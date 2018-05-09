Yıllar sonra gelen itiraf!

Son röportajında "Kadınlar yüz vermese hiçbir Türk erkeği taciz etmez" diyen Tuğba Ekinci, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak hakkında eleştirilere cevap verdi.

HER ŞEY FORMAT GEREĞİYMİŞ

İbo Show'a katıldığı dönemde İbrahim Tatlıses ile arasındaki diyaloğu hatırlatan Ekinci, şov programı olduğu için diyalogların format gereği olduğunu söyledi.

"O VİDEODA ROL MÜ YAPIYORSUNUZ?"

Bu sözlerden sonra araya giren Eyüboğlu, "Anlamadım, o videoda rol mü yapıyorsunuz?" diye sordu. "Hayır" cevabını alan Eyüboğlu, "İbrahim Tatlıses sana yürüyor, sen de tipim değilsin diyorsun" ifadesini kullandı. Ekinci ise bu sözlere "Hayır yürümüyor. Orası bir şov programı" sözleriyle karşılık verdi.

"BİR SİZ AKILLISINIZ"

Tuğba Ekinci'nin sözleri karşısında sinirlendiği gözlenen Ali Eyüboğlu, "Bir siz akıllısınız. Hepimiz gerizekalıyız" diyerek tepki gösterdi.