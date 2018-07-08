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Yılın Genç Kızı Ve Yılın Genç Erkeği Belli Oldu

Lefkoşa, 8 Temmuz 18 : İskele Belediyesi sponsorluğunda, Bülent Günkut organizatörlüğünde düzenlenen Gençlik Yarışması, 35. Yaşını kutladı. 

Yılın Genç Kızı Ve Yılın Genç Erkeği Belli Oldu

Lefkoşa, 8 Temmuz 18 : İskele Belediyesi sponsorluğunda, Bülent Günkut organizatörlüğünde düzenlenen Gençlik Yarışması, 35. Yaşını kutladı. 

08 Temmuz 2018 Pazar 09:43
Yılın Genç Kızı Ve Yılın Genç Erkeği Belli Oldu
Lefkoşa, 8 Temmuz 18 : İskele Belediyesi sponsorluğunda, Bülent Günkut organizatörlüğünde düzenlenen Gençlik Yarışması, 35. Yaşını kutladı. 
50. Geleneksel İskele Festivali kapsamında gerçekleşen Yılın Gençleri Yarışmasının birincileri; Yılın Genç Kızı 18 yaşındaki Eliz Taygun olurken Yılın Genç Erkeği ise 18 yaşındaki Murat Delibaş oldu. Birinciler 700’er TL’lik para ödülünün de sahibi oldular. 
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıllarda yarışmada 1. Gelenlerin sahneye davet edildiği gece Diyalog TV aracılığıyla televizyonu başındaki izleyenlere de canlı olarak aktarıldı. Gecede sahne alan Öztürk Öz ve Bahar Gökhan söyledikleri şarkılarla geceye renk kattılar.
Erkek ve kız spor geçişle başlayan gece, her bir yarışmacının kendisini tanıttığı final geçişleriyle devam etti. Hepsi birbirinden güzel genç erkek ve genç kızların heyecanına ailelerinin yanı sıra, İskele Açık Hava Kültür Merkezi’ndeki yarışmayı izleyenler de ortak oldu.
Mehmet Günkut, Esin Terzioğlu, Ceyda Tatlı, Fulya Tilki, Şemsi Yıldırım, Cemre Maniga, Mehmet Yıldız, Görkem Akdur ve İldeniz Elbasan’dan oluşan büyük seçici kurul, Yılın Genç Kızı ve Yılın Genç Erkeği’ni seçmekte bir hayli zorlandı. 35. Gençlik Yarışmasında rakiplerini geride bırakarak Yılın Genç Kızı ünvanını almaya hak kazanan isim İskele’den 18 yaşındaki Eliz Taygun oldu. Adının açıklanması ile birlikte heyecanı ikiye katlanan Taygun 700 TL’lik para ödülünün de sahibi oldu. 
YILIN GENÇ ERKEĞİ MURAT DELİBAŞ
Gecenin finalinde ismi açıklanan bir diğer isim ise Yılın Genç Erkeği kategorisinde birinci olan İskele’den 18 yaşındaki Murat Delibaş oldu. Delibaş 700 TL’lik para ödülünün de sahibi oldu. 
2018 YILIN GENÇ ERKEKLERİ
1. Murat Delibaş (700 TL), 2. Tuğberk Demirkent (500 TL), 3. Sercan Özanıl (300 TL)
2018 YILIN GENÇ KIZLARI 
1. Eliz Taygun (700 TL), 2. Nataliya Kulygina(500 TL), 3. Sedef Sonoğlu(300 TL
(AK/HÖ)                  FOTOĞRAFLI

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