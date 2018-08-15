banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90761
ALTIN
230.192
DOLAR
6.0622
STERLİN
7.5908
EURO
6.8554
Yine dağyolu yine kaza
YİNE DAĞYOLU YİNE KAZA
Haberimiz üzerine Talat arabayı iade etti…!
HABERİMİZ ÜZERİNE TALAT ARABAYI İADE...
Kasap tutuksuz yargılanacak
KASAP TUTUKSUZ YARGILANACAK
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

Yıldırım, Boğaz Şehitliği’ni Ziyaret Etti

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM  TEMASLARINA DEVAM EDİYOR

Yıldırım, Boğaz Şehitliği’ni Ziyaret Etti

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM  TEMASLARINA DEVAM EDİYOR

15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:56
Yıldırım, Boğaz Şehitliği’ni Ziyaret Etti

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM  TEMASLARINA DEVAM EDİYOR

“KIBRIS TÜRKÜ’NÜN VARLIK VE BAĞIMSIZLIK SAVAŞI İÇİN GÖSTERDİĞİNİZ FEDAKARLIK DAİMA MİNNET VE ŞÜKRANLA HATIRLANACAKTIR”


Lefkoşa, 15 Ağustos 18 (.): Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, KKTC’deki temasları çerçevesinde Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti. 


Binali Yıldırım’a Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da eşlik etti.


Boğaz Şehitliği’ni ziyaretinde ilk olarak anıta çelenk koyan Yıldırım, bir dakikalık saygı duruşunun ardından Şehitlik Özel Defteri’ni imzaladı. 


Tören, şehitlik hakkında bilgi verilmesi, Şehitliğin gezilmesi ve Din İşleri Müşaviri Erdoğan Eken tarafından şehitlerin ruhuna dua okunması ile sona erdi.


Binali Yıldırım,Boğaz Şehitliği ardından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı ziyaret etti. 


ANIT ÖZEL DEFTERİ 


Yıldırım, anıt özel defterine şunları kaydetti: 


“Aziz Şehitlerimiz, 
Kahraman Kıbrıs Türk halkını yıllar süren esaretten kurtarmak, özgürlük ve esenliğe kavuşturmak uğruna, bir an bile tereddüt etmeden canlarınızı feda ederek kutsal şehadet mertebesine ulaştınız. 
Eşsiz kahramanlıklarınız, Yüce Türk ulusunun şanlı tarihindeki müstesna yerini daima muhafaza edecektir. 
Kıbrıs Türk’ünün varlık ve bağımsızlık savaşı için gösterdiğiniz fedakarlık daima minnet ve şükranla hatırlanacaktır.
Bu duygularla, Kıbrıs Türk mücahit kardeşlerimize ve onlarla tek yürek olarak kahramanca çarpışan Türk askerlerine Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. 
Ruhunuz şad olsun.” 
(TUĞ/ŞEB)  
Haber: Tuğçe Ülkü Aydın 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yine dağyolu yine kaza
Yine dağyolu yine kaza
Tüketiciler Konfederasyonu’ndan Hükümete Eleştiri
Tüketiciler Konfederasyonu’ndan Hükümete Eleştiri
Dövizdeki Dalgalanma Nedeniyle Daü’de Bazı Hizmetlere İndirim Ve Katkı Yapıldı
Dövizdeki Dalgalanma Nedeniyle Daü’de Bazı Hizmetlere İndirim Ve Katkı Yapıldı
Tbmm Başkanı Binali Yıldırım Başbakan Tufan Erhürman’ı Ziyaret Etti
Tbmm Başkanı Binali Yıldırım Başbakan Tufan Erhürman’ı Ziyaret Etti
Haberimiz üzerine Talat arabayı iade etti…!
Haberimiz üzerine Talat arabayı iade etti…!
LTB 61 İşyerini Denetledi!
LTB 61 İşyerini Denetledi!
Doktor Örgütleri, Hastalardan En Düşük Muayene Ücretlerinin Alınması Yönünde Tavsiye Kararı Aldı
Doktor Örgütleri, Hastalardan En Düşük Muayene Ücretlerinin Alınması Yönünde Tavsiye Kararı Aldı
YDP:“Çalışma İzinlilerin Çocuklarından Ödenek Alınması Gayri Ahlaki Ve Gayri İnsani Bir Tedbir… Önlem Paketinden Çıkarılsın”
YDP:“Çalışma İzinlilerin Çocuklarından Ödenek Alınması Gayri Ahlaki Ve Gayri İnsani Bir Tedbir… Önlem Paketinden Çıkarılsın”
Ozanköy’e Yeni Çocuk Parkı!
Ozanköy’e Yeni Çocuk Parkı!
Vatandaşlar isyan etti
Vatandaşlar isyan etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim