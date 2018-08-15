Yıldırım, Boğaz Şehitliği’ni Ziyaret Etti

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM TEMASLARINA DEVAM EDİYOR



“KIBRIS TÜRKÜ’NÜN VARLIK VE BAĞIMSIZLIK SAVAŞI İÇİN GÖSTERDİĞİNİZ FEDAKARLIK DAİMA MİNNET VE ŞÜKRANLA HATIRLANACAKTIR”





Lefkoşa, 15 Ağustos 18 (.): Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, KKTC’deki temasları çerçevesinde Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti.





Binali Yıldırım’a Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da eşlik etti.





Boğaz Şehitliği’ni ziyaretinde ilk olarak anıta çelenk koyan Yıldırım, bir dakikalık saygı duruşunun ardından Şehitlik Özel Defteri’ni imzaladı.





Tören, şehitlik hakkında bilgi verilmesi, Şehitliğin gezilmesi ve Din İşleri Müşaviri Erdoğan Eken tarafından şehitlerin ruhuna dua okunması ile sona erdi.





Binali Yıldırım,Boğaz Şehitliği ardından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı ziyaret etti.





ANIT ÖZEL DEFTERİ





Yıldırım, anıt özel defterine şunları kaydetti:





“Aziz Şehitlerimiz,

Kahraman Kıbrıs Türk halkını yıllar süren esaretten kurtarmak, özgürlük ve esenliğe kavuşturmak uğruna, bir an bile tereddüt etmeden canlarınızı feda ederek kutsal şehadet mertebesine ulaştınız.

Eşsiz kahramanlıklarınız, Yüce Türk ulusunun şanlı tarihindeki müstesna yerini daima muhafaza edecektir.

Kıbrıs Türk’ünün varlık ve bağımsızlık savaşı için gösterdiğiniz fedakarlık daima minnet ve şükranla hatırlanacaktır.

Bu duygularla, Kıbrıs Türk mücahit kardeşlerimize ve onlarla tek yürek olarak kahramanca çarpışan Türk askerlerine Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum.

Ruhunuz şad olsun.”

(TUĞ/ŞEB)

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın



