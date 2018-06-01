Yıldırım, Töre’yi ziyaret etti

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’yi ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ziyarette yaptığı konuşmada, “Bizim için TSK vazgeçilmezdir. TC anavatan olarak her zaman bizim yanımızdadır. Sizin asla Anadolu’ya geri dönmenizi kabul etmeyiz” ifadelerini kullandı.

Töre, Kıbrıs Türkü’nün güvencesinin ve özgürlüğünün en büyük koruyucusunun TSK ve KKTC olduğunu dile getirdi.

Töre'ye kabulde UBP milletvekilleri Ersin Tatar ve Aytaç Çaluda eşlik etti.