'Yıldırım Operasyonu'nda 17 tutuklu

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki gün Mağusa, Lefkoşa, Girne v Güzelyurt bölgelerinde operasyon düzenledi. “Yıldırım operasyonu” adı verilen operasyonlarda tüm bölgelerde toplam 110 gram kanunsuz uyuşturucu madde ele geçirilirken 17 kişi tutuklandı. Bunların 98 gramı hint keneviri türü uyuşturucu madde iken, 12 gramının ise sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğu öğrenildi.

Mağusa’da 4 ayrı ikametgaha operasyon düzenleyen Narkotik polisleri 69 gram 500 miligram hint keneviri türü uyuşturucu madde ele geçirirken, biri kadın toplam 10 üniversite öğrencisi tutuklandı. Mağusa’da gerçekleşen operasyonlarda uyuşturucu zanlısı öğrencilerin Nijerya, Pakistan, Libya, Lübnan ve İran uyruklu olması dikkat çekerken sadece bir uyuşturucu zanlısının KKTC vatandaşı olduğu öğrenildi. Uyuşturucu maddelerin yanı sıra polis ekipleri bir evde yaptığı aramada uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen toplam 400 Dolar, 500 Euro, 2 bin TL tespit ederken, yine bu operasyonlarda 1 adet Extacy türü hap, 3 adet hassas terazi ve 1 adet öğütücü tespit edildi.

Lefkoşa’da ise Ledra Palace sınır kapısından geçen 23 yaşındaki bir kızın Kıbrıs’ın Güney’inden Kuzey’ine 28 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde ithal ettiği sırada tutuklandığı açıklandı.

Operasyonlar kapsamında tutuklanan 17 kişi tutuklandıkları bölgelerde mahkemeye çıkarılarak soruşturma amacı ile aleyhlerine 2’şer gün tutukluluk süresi temin edildi.

42 GRAM UYUŞTURUCU, 4 TUTUKLU

Mağusa bölgesinde düzenlenen operasyonlardan birinde Libya uyruklu zanlı Yousıf Mahalli’nin tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenilmesi üzerine söz konusu adrese giden Narkotik ekipleri kapıyı çalıp polis olduklarını belirttiği zaman evdeki hareketlilikten camdan aşağıya bir şey atıldığını fark edip kapıyı kırarak içeri girdi. Polise direnen 3’ü Libyalı erkek, 1’i ise İranlı kız olan üniversite öğrencileri makul güç kullanılarak etkisiz hale getirilirken, pencereden atılan paketlerin kontrol edilmesi üzerine 8 adet foile sarılı toplam 23 gram hint keneviri tespit edilerek emare alındı.



Evde bulunan zanlılardan Mohammed Mutterdi’nin yatak odasında yapılan aramada içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan yarım içilmiş sarma sigara ile hassas terazi, zanlı Ramadan Bozakouk’un odasında foile sarılı 7 gram hint keneviri ile dolap içinde uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 400 Dolar, 500 Euro ve 2 bin TL bulunarak emare alındı. Yine evde yapılan aramada oturma odasında içinde 1 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde olan öğütücü bulunurken, foile sarılı 11 gram daha hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındı. Uyuşturucu zanlılarından Youssıf Mahalli ise poliste verdiği ifadesinde uyuşturucu maddelerin 32 gramını 2 bin 200 TL karşılığında alarak KKTC’ye ithal ettiğini itiraf etti.



UYUŞTURUCU VE HASSAS TERAZİ BULUNDU

Yıldırım operasyonu kapsamında Mağusa’da düzenlenen bir diğer operasyonda, Pekistan uyruklu 2 üniversite öğrencisinin evinde, 1 adet Extacy türü hap, mutfak dolabı içinde 10 ayrı pakette 4 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde ile yine mutfak dolabında 1 adet hassas terazi bulundu. Yapıla soruşturmada zanlıların söz konusu uyuşturucu maddeleri zanlı Umut Keloğlu’ndan alındığını öğrenen Narkotik polisleri Keloğlu’nu ikametgahında tespit ederken üzerinde yapılan aramada ceketinin cebinde bir adet öğütücü içinde muhafaza edilen 1 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındı.



ARACINDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Narkotik ekiplerinin önceki gün Mağusa’da düzenledikleri bir diğer operasyonda ise uyuşturucu madde FD 275 plakalı araç içinde bulundu. Araçta arama yapan polis ekipleri vites önünde foil kâğıdı içerisinde muhafaza edilen 7 gram hint keneviri bularak emare aldı. Lübnan uyruklu olan üniversite öğrencisi zanlılardan Abdullah Hamed polisin kendisini tutuklamak istemesi üzerine güçlük çıkarırken, zanlı polis tarafından makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildi.



EVİN HER YERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Nijeryalı üniversite öğrencisi Samson Ademoyegh’in evinde yapılan aramada zanlıya ait pantolonun cebinde 4 paket içinde 2 gram, yatak odasındaki dolapta 7 ayrı pakette 3 buçuk gram, yine aynı dolapta şeffaf poşette 10 gram hint keneviri türü uyuşturucu madde ile siyah renk hassas terazinin bulundu.

LEFKOŞA, GİRNE VE GÜZELYURT’TA DA UYUŞTURUCU

Öte yandan Lefkoşa’da Ledra Palace Sınır Kapısı’nda KKTC’ye giriş yapan 23 yaşındaki kız Güney’den Kuzey’e 28 gram hint kenviri türü uyuşturucu madde ithal ederken tespit edilip tutuklandı. Yürütülen ileri soruşturmada 20 ve 22 yaşındaki iki genç de suça bağlantısı olduğu için tutuklanırken, üzerlerinde yapılan aramada yarım gram hint keneviri tespit edildi.

Girne’de düzenlenen operasyonda 20 yaşındaki bir gencin evinde 12 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirilirken, Güzelyurt’ta tavırlarından şüphelenilen 26 yaşındaki bir şahsın tasarrufunda içerisinde 100 miligram sentetik cannabbinoid türü uyuşturucu madde bulunan sarma sigara bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında suçla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişi daha tutuklandı.



TÜM TUTUKLULAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Polis operasyonlarında tutuklanan 17 tutuklu dün kaza mahkemelerinde yargıç karşısına çıkarıldı. Mahkemeler soruşturma amacı ile zanlıların 2’şer gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.