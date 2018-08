Yıldırım: “KKTC’nin Dünyada Tanınırlığının Artırılması Bağlamında Her Türlü Gayreti Göstereceğim”

TBMM BAŞKANI YILDIRIM CUMHURİYET MECLİSİ’NDE…

İLK YURT DIŞI ZİYARETİ İÇİN KKTC’YE GELEN YILDIRIM, MECLİS BAŞKANI ULUÇAY’I ZİYARET ETTİ

ULUÇAY: “CUMHURİYET MECLİSİ İLE TBMM İLİŞKİLERİNİ DAHA DA KURUMSALLAŞTIRACAĞIZ”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı sıfatıyla İlk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye gerçekleştiren Binali Yıldırım, görev süresi içinde KKTC’nin dünyada tanınırlığını artırmak için her türlü gayreti göstereceğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’yle dayanışma içinde çok daha güzel işler yapacaklarını kaydeden TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye ile KKTC’nin iyi günde, kötü günde, kardeşlik ve dayanışma içinde, her türlü sıkıntının üstesinden geleceğini vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise bu dönemde Cumhuriyet Meclisi ile TBMM ilişkilerini daha da kurumsallaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Günübirlik ziyaret için KKTC’ye gelen TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’la bir araya geldi. Görüşmede her iki başkana, başkanlık divanı heyeti üyesi milletvekilleri eşlik etti.

YILDIRIM: “ÇOK DAHA GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan TBMM Başkanı Yıldırım, geleneksel olarak yurt dışı ziyaretlerini KKTC’den başlattıklarını belirterek, Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da KKTC’yle dayanışma içinde çok daha güzel işler yapacaklarına inandığını söyledi.

“DAYANIŞMA, BİRLİK, KARDEŞLİK…”

Kıbrıs Türk halkının haklı davasında Türkiye’nin her zaman yanında olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini, iyi günde de zor günde de, dayanışmayla, birlik ve kardeşlik duygusuyla her türlü sıkıntının üstesinden gelecek güce sahip olduğunu vurgulayan Binali Yıldırım, “Bu, geçmişte de böyle olmuştur, bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir” dedi.

Yıldırım, KKTC’de yapacağı görüşmelere değinerek iki ülke arasındaki birçok konuyu ele alma fırsatı bulacaklarını ifade etti.

KKTC’NİN TANINIRLIĞI İÇİN GAYRET

Meclis Başkanlığı dönemi içinde, KKTC’nin dünyada tanınırlığının artırılması bağlamında her türlü gayreti göstereceğini vurgulayan Binali Yıldırım, 8-11 Ekim arasında Avrasya Meclis Başkanları toplantısının Türkiye’de yapılacağını, bu toplantıya Meclis Başkanı Uluçay’ın da katılacağını bildirdi. Yıldırım, şu ana dek 30 ülkenin meclis başkanının katılacağı toplantıya katılımın daha da artacağını, uluslararası ve bölgesel anlamda KKTC’nin bu toplantıda temsiliyetinin önemli olduğunu anlattı.

Yıldırım, 81 milyon Türk vatandaşının Kuzey Kıbrıs Türk halkına selam ve sevgilerini de iletti.

ULUÇAY: “İLİŞKİLERİ DAHA KURUMSAL YAPIYA TAŞIYACAĞIZ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, iki ülkenin meclisleri arasında geçmişte de var olan yakın ilişkileri yeni dönemde daha kurumsal yapıya taşıyacaklarını söyledi.

Uluçay, milletvekillerinin ve komitelerin TBMM’deki komitelerle daha yakın ve kurumsal ilişkiler içinde olmasının, Meclis’in daha etkin ve üretken olmasına katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti. Personelin TBMM’nin tecrübelerinden yararlanması için eğitim/staj programlarının yeni dönemde de geliştirileceğini kaydeden Uluçay, dış ilişkileri de önemsediklerini belirtti.

AKPM’de iki milletvekilinin kurumsal temsiliyeti bulunduğunu, AP’de ise üç milletvekilinin her ay, düzenli ziyaretlerle istişareler yaptığını anlatan Meclis Başkanı Uluçay, “Amacımız Cumhuriyet Meclisi’nin dış ilişkilerini daha etkin kılmaktır” dedi. Uluçay, yeni dönemde TBMM’nin dış ilişkiler tecrübesinden yararlanmak istediklerini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın bakan, başbakan ve şimdi de TBMM Başkanı olarak KKTC’ye katkılarını sürdüreceğine inandığını ifade ederek, yeni dönemde Meclis ile TBMM arasında daha kurumsal yapı hedefine odaklanacaklarını söyledi.

Ekonomik sıkıntılara işaret eden ve Meclis’in dünkü olağanüstü birleşimine değinen Uluçay, ekonomik sıkıntıların aşılması için de Türkiye’yle birlikte hareket edileceğini belirtti.

Teberrüken Uluçay, “Böylesi dönemlerde dayanışma ve birlik içinde olmak her zaman önemlidir” diye konuştu.

Krizden kurtulmayı sağlayacak adımların kısa vadede atılması için birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Meclis Başkanı Uluçay, TBMM Başkanı ve heyetine, ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC’ye yapmalarından dolayı teşekkür etti ve onları Meclis’te görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Meclis Başkanı Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’ndeki görüşmenin ardından konuk heyet onuruna Merit Lefkoşa Otel’de öğle yemeği verdi.