Yılbaşı yemeği rezervasyonu yapalım dedik ama!...

Yeni yıl yemeği için rezervasyon yaptırmak amacıyla Mağusa’daki restauranta gittiğini söyleyen vatandaşımız “Ön kapıyı çaldım. Zili çaldım, ancak kimse bakmayınca restaurantın arka bahçesine geçerek orada birilerini bulabileceğimi umut ettim. Ancak fotoğraflarda gördüğüm manzaralar karşısında şok olunca kimseyi bulmadan oradan uzaklaştım” diye konuştu.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi, her yerde çöplerin olduğunu dile getiren vatandaşımız, ayrıca kebapların yapıldığı tellerin sağda solda ve bir duvar kenarında atılı olduğunu ifade ederek bu manzaradan dolayı iğrendiğini kaydetti.

“Bu restaurant nasıl bu kadar düzensiz ve pis bir şekilde çalışıyor anlamadım, ancak ben üzerime düşeni yaparak belediyeyi arayarak gerekenin yapılması için uyarı mı yaptım. İnsan sağlığı bu kadar basite alınmamalı. Böyle işletme olamaz” diyerek sitemini paylaşan vatandaşımız insan sağlığını hiçe sayan bu gibi yerleri kınadığını sözlerine ekledi.

Halkın Sesi Gazetesi