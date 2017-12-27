"Yılbaşı Sofrası" Cep Yakıyor

Asgari ücretli için yeni yıl da zor geçeceğe benziyor, vatandaşın yeni yılı karşılayacağı gece ailesi ile birlikte evde kuracağı 4 kişilik bir sofranın bedeli tek gece için 600-650 TL

Yeni Yıla sayılı günler kala, Yeni Bakış 4 kişilik bir yılbaşı sofrasının maliyetini araştırdı. Temel gıda, salata, meyve, pilav ve ana yemekten oluşan bir sofraya vatandaşın ödemesi gereken en az tutar 600-650 TL civarında. Asgari ücretin 2 bin 175 TL olduğu ülkede bu masraf vatandaşı bir hayli zorluyor.

Sofrada olmazsa

olmazlar 75 TL

Yeni Bakış olarak elimize aldığımız kâğıt-kalemle marketlerdeki en uygun fiyatları baz alarak, 4 kişilik bir sofra hazırlamaya çalıştık. 2016’yı karşılarken evde aile ve arkadaşlarla hazırlanacak bir sofranın olmazsa olmazları içinde yer alan alkollü içecekler ve ekmek fiyatları ile başladık hesap yapmaya. Bunun yanında yoğurt, meşrubat ve kuruyemiş gibi ürünleri de listeye dahil ettiğimiz zaman 78,00 TL’lik bir harcamayı gözden çıkarmak zorunda kalıyoruz.

Yeni Yıl Sofrasında

olmazsa olmazlar:

Ekmek (2 adet) 3,00 TL

Su (10 litre) 11,00 TL

Yoğurt (2 kilo) 10,50 TL

2 Litre Meyve Suyu

(2 Litre) 12,00 TL

Meşrubat (2.5 litre) 5,50 TL

Karışık Kuruyemiş

(800 gram) 36,00 TL

Salatanın

bedeli 80 TL

Özel gün sofralarında eş, dost ve ailelerle birlikte düzenlenen kutlamalarımızda ana yemeklerin yanında soframızda mutlaka çeşitli meze türleri, salata da olmazssa olmazların arasında yer alıyor. Marul, domates, salatalık, maydanoz, soğan, havuç gibi ürünlerin yanında sirke, zeytinyağı ve tuz olmazsa salatanın tadı tuzu da olmaz. Bunun yanında belki de her özel sofrada olan limonlanmış kereviz, havuç ve marul da masaya ayrı renk katan sebzeler arasında, Salata ve meze yapmak için gerekli malzemelerin fiyat toplamı ise 80,00 TL.

Salata malzemeleri

ve fiyatları:

Domates (1 kilo) 4,00 TL

Salatalık (1 kilo) 2,50 TL

Taze soğan (1 bağ) 2,00 TL

Maydanoz (1 bağ) 1,50 TL

Çarli biber (1 kilo) 6,50 TL

Kereviz (1 bağ) 3,00 TL

Kuru Soğan(1 Kilo) 2,00 TL

Golyandro 1,50 TL

Marul 2,00 TL

Sarma 3,00 TL

Havuç (1 kilo) 2,50 TL

Limon 3,25 TL

Zeytin Yağı

(1 Litre) 30,00 TL

Sirke (500 gram) 5,00 TL

Tuz (750 gram) 2,00 TL

Nar ekşisi

(250 ml) 10,00 TL

Mangal yakmak

200 TL

Yeni yıl sofralarında hoş sohbetler eşliğinde tüketilecek ana yemeklerin de bütçeyi zorlayacağı rakamlara bakılırsa açık seçik ortada. Tavuğun kilosunun 11,40 TL, kuzu pirzola 58,00 TL, kuşbaşı 67,00 TL, kuzu döş 46,00 TL ve kıymanın kilosunun da 43,00 TL olduğu kasap reyonlarından alışveriş yapmak da asgari ücretliler için ciddi anlamda bir lüks gibi görünüyor. Örneğin Ada insanının bayram, özel günler ve yeni yıl akşamları yaktığı mangalın 4 kişilik bir aileye maliyeti 1’er kilo kuşbaşı, kaburga, pirzola ve 2 kilo tavuk ve kömürüyle birlikte 200 TL'lik bir faturaya denk geliyor. Tabi kebabın yanında pilavın maliyeti buna dahil değil.

3 çeşit ana

yemek 195 TL

Market araştırmalarımızda mangal yakamayacak durumda olan okurlarımıza da alternatif masa hesaplamalarını ortaya çıkardık. Örneğin 4 kişilik yemek hazırlayacak olan bir aile, fırına patates ve tavuk koymaya kalkarsa en azından 1 tavuk ve 1 kilo patatesi gözden çıkarması gerektiriyor. Tabi bunun yanında kullanılacak soğan, tuz, salça ve yağ da hesaba katılmalı. Geleneklerimize göre tek yemeğin asla sunulmadığı sofralarımızda sadece patates kebabı ile iş bitmiyor, 2’nci hata 3’üncü ana yemek de her zaman sofralarda yerini alıyor. Seçenekler arasında geleneksel yemeklerimizden molehiya veya fırında makarnanın da olduğunu düşünürsek kullanılacak malzemelere göre fatura kabarmaya başlıyor. Kısaca 3 çeşit ana yemekle yeni yıl masasına oturmak isteyen bir aile, aşağı yukarı 195 TL ödemek zorunda.

Ana yemek

malzemeleri ve fiyatları:

Tavuk (1 kilo) 11,40 TL

Kuzu gerdan

(1 kilo) 45,00 TL

Kuzu kaburga, döş

(1 kilo) 46,00 TL

Kıyma (1 kilo) 43,00 TL

Kuşbaşı (1 kilo) 47,00 TL

Ayçicek yağı

(2 Litre) 22,00 TL

Salça (700 gram) 6,50 TL

Patates (1 kilo) 2,00 TL

Biber (1 kilo) 6,50 TL

Makarna

(500 gram) 2,00 TL

Bulgur (500 gram) 4,00 TL

Pirinç (500 gram) 6,00 TL

Hindi ile birlikte

350 TL ana yemek

Ana yemek alışverişinin yanına sofralarında hindi tercih eden ailelere de yılbaşlarının sembolü olan bu etin fiyatının 24,75 TL kilosu olduğunu hatırlatalım. Bu rakamlara baz alındığında 4-5 kiloluk bir hindinin fiyatının 100 ile 125 TL arasında değiştiğini belirtmek gerek. İçine doldurulan bol malzemeli iç pilavı da hesaba katıldığında masamızı hindiyle 130 TL’ye zenginleştirebiliriz. Tabi ki asgari ücretle geçinen bir ailenin toplamda 350 TL civarında ana yemeklerden oluşan bir sofrayı nasıl karşılayabileceği de muamma.

Mezelere

100 TL gerekli

Yeni yıl sofrasından söz etmişken mezeleri gözardı etmek mümkün değil. Humus, kısır, cacık, limonlu tahin ve Rus salatası gibi mezelerle masamıza ayrı bir renk katmak istenirse, bu mezeleri hazır olarak temin edebilineceği marketlerde bu ürünlerin bedeli 100 TL gerektiriyor.

Meze Fiyatları:

Rus Salatası 18,00 TL

Kısır 20,00 TL

Humus 17,00 TL

Cacık 25,00 TL

Limonlu tahin 20,00 TL

Meyveye 24 TL

Yeni yıl sofrası ana yemek ve temel gıdalarla bitmiyor. Meyvesiz yeni yıl masası düşünülemez elbette. Yemekten sonra yeni yılı beklemeye başladığımız saatlerde en büyük atıştırmamız tartışmasız meyve tabakları. 4 kişilik bir aileye göre yılbaşı gecesi meyve tabaklarının karşılığı 24 TL.

Meyve

fiyatları:

Muz (1 kilo) 6,00 TL

Elma (1 kilo) 6,00 TL

Armut (1 kilo) 7,00 TL

Portakal (1 kilo) 2,50 TL

Mandalina (1 kilo) 2,50 TL

Yeni Bakış