Yılbaşı Çekilişi Helal mi Haram mı?

Diyanet son noktayı koydu!





Tartışma yaratan konuyla ilgili vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanlığı fetva uzmanları, yılbaşı çekilişinin haram olduğunu belirtti.

Piyango'nun 50 milyon liralık Yılbaşı özel çekilişinin biletleri satışa sunuldu. Tam bilet 50, yarım 25, çeyrek 12.5 liradan satılıyor. Ancak zenginlik hayalleri kuran vatandaşlara Diyanet'ten kötü haber geldi.



Alo Fetva hattına gelen bir soruyu cevaplayan Diyanet İşleri Başkanlığı fetva uzmanları, "Loto, Toto, İddia, Yılbaşı çekilişi haramdır. Bilet almak da caiz değildir. Kuran'da bunların hepsi kumar hükmündedir" açıklaması yaptı.