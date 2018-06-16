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Yiğiter: “kıbrıs’ın Kuzeyi Sorunların Şiddet Yoluyla Çözümlendiği Bir Yere Dönüştü”

Lefkoşa, 16 Haziran 18 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, KKTC’de şiddet olaylarının her geçen gün arttığını belirterek, “Gün geçmiyor ki ülkede şiddet olayları gündem olmasın. Ülkede sinir ve öfke hali, tahammülsüzlük ve hoşgörüsüzlük hayatın her alanında karşımıza çıkmasın. Kıbrıs’ın kuzeyi, sorunların şiddetle çözümlendiği, yargıya, güvenlik güçlerine güvenin kalmadığı bir noktaya gelmiştir” dedi.

Yiğiter: “kıbrıs’ın Kuzeyi Sorunların Şiddet Yoluyla Çözümlendiği Bir Yere Dönüştü”

Lefkoşa, 16 Haziran 18 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, KKTC’de şiddet olaylarının her geçen gün arttığını belirterek, “Gün geçmiyor ki ülkede şiddet olayları gündem olmasın. Ülkede sinir ve öfke hali, tahammülsüzlük ve hoşgörüsüzlük hayatın her alanında karşımıza çıkmasın. Kıbrıs’ın kuzeyi, sorunların şiddetle çözümlendiği, yargıya, güvenlik güçlerine güvenin kalmadığı bir noktaya gelmiştir” dedi.

16 Haziran 2018 Cumartesi 12:08
Yiğiter: “kıbrıs’ın Kuzeyi Sorunların Şiddet Yoluyla Çözümlendiği Bir Yere Dönüştü”
Lefkoşa, 16 Haziran 18 : Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, KKTC’de şiddet olaylarının her geçen gün arttığını belirterek, “Gün geçmiyor ki ülkede şiddet olayları gündem olmasın. Ülkede sinir ve öfke hali, tahammülsüzlük ve hoşgörüsüzlük hayatın her alanında karşımıza çıkmasın. Kıbrıs’ın kuzeyi, sorunların şiddetle çözümlendiği, yargıya, güvenlik güçlerine güvenin kalmadığı bir noktaya gelmiştir” dedi.

“YAŞANAN ŞİDDET OLAYLARI, TOPLUMUN RUH HALİNİ GÖSTERİYOR”

Evde, sokakta, çalışma hayatında insanların yaşadıkları sıkıntıları şiddetle çözme eğilimi göstermelerinin toplumsal bir sorun olduğunu ifade eden Yiğiter, şunları kaydetti:

“Yaşanan şiddet olayları bireysel, münferit olaylar olmaktan ziyade, toplumun içinde bulunduğu ruh halinin ve ülkede yaşanan travmaların en açık göstergesidir. Ekonomik, sosyal, kültürel sorunlar, çözümsüzlüğün neden olduğu siyasi belirsizlik, gelen giden hükümetlerin toplumsal sorunlara kalıcı çare üretmemeleri ve insanların gelecek kaygılarının hızla artması, şiddeti körükleyen önemli etkenlerdir. Gelinen nokta toplumsal açıdan korkutucudur.”

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“TOPLUMSAL SORUNLARA ÇARE ÜRETİN”

Yiğiter, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet edenlerin sorunlara kalıcı çözüm üretmekten uzak olduğunu savunarak, yönetim erkini elinde bulunduranların birincil görevinin, toplumsal sorunlarına çare üretmek olduğunu, toplumun yaşam kalitesinin düşmesinin ve gelecek kaygısının artmasının polisiye olaylara yol açtığını ifade etti.

“BKP, hükümetin görevinin, yaşananları çaresiz ve aciz bir şekilde izlemek olmadığına inanır” diyen Hediye Yiğiter, toplumsal seferberliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

(RU/GÜL)

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