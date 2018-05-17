Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102091
ALTIN
184.622
DOLAR
4.4522
STERLİN
6.0188
EURO
5.2513
Kardeşini bıçakladı
KARDEŞİNİ BIÇAKLADI
Güzelyurt’ta hırsızlık
GÜZELYURT’TA HIRSIZLIK
Akü hırsızlığı
AKÜ HIRSIZLIĞI
Geri adım!
GERİ ADIM!
banner256
Flaş Haber
Kardeşini bıçakladı
Kapat

Yiğiter, mülteci hakları konusunda açıklama yaptı

Yiğiter, mülteci hakları konusunda açıklama yaptı

17 Mayıs 2018 Perşembe 13:58
Yiğiter, mülteci hakları konusunda açıklama yaptı

“YASAL EKSİKLİKLER GİDERİLSİN”
 

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, mülteci hakları konusundaki yasal eksikliklerin giderilmesini istedi.
Daha fazla insanın hayatını kaybetmemesi için sürdürülebilir sığınmacılık sisteminin ülkede hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Yiğiter, hükümete, “gerekli çalışmaları yapın” çağrısında bulundu.
BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, yazılı açıklamasında, 3 günde kıyılara 9 cansız bedenin vurduğunu anımsatarak, “Bu ibret verici bir durum. Dünyada yürütülen kirli savaşların bedelini suçsuz insanlar ödüyor” dedi.

banner277
Yiğiter, “Uluslararası insan hakları antlaşmasının mülteci hakları alanında emrettiği mekanizmalar ülkemizde de hayata geçirilmelidir” şeklinde konuştu.
Hediye Yiğiter, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:
"‘Kâr daha fazla kâr’ hırsıyla yanıp tutuşan çok uluslu tekeller ve onların koruyucusu emperyalist güçler, yaşanan katliamların sorumlusudur. Ülkemizde mevcut mevzuat altında sığınma hakkı tanıyan veya sığınmacı / mülteci tanımı yapan herhangi bir yasa yok. Bu büyük bir eksiklik. Sığınma talebiyle gelen kişilerin can güvenliği olmayan yerlere geri gönderilmesi, veya cezalandırılması,  temel insan haklarına aykırıdır.  Yasal eksikliklerin bir an önce giderilmesi için gerekli hukuki çalışmaların  yapılmasını talep ediyoruz.”
 

Son Güncelleme: 17.05.2018 17:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“kozanın Mucizesi” Sergisi 22 Mayıs’ta Açılıyor
“kozanın Mucizesi” Sergisi 22 Mayıs’ta Açılıyor
Ktso “bilinçaltına Satış Nöro Marketing Eğitimi” Düzenledi
Ktso “bilinçaltına Satış Nöro Marketing Eğitimi” Düzenledi
“kuzey Kıbrıs-akdeniz’in İncisi” Fotoğraf Sergisi Bakü’de Açıldı
“kuzey Kıbrıs-akdeniz’in İncisi” Fotoğraf Sergisi Bakü’de Açıldı
Akıncı İit Zirvesine Katılıyor... Cumhurbaşkanı Yarın Ercan’da Basın Toplantısı Yapacak
Akıncı İit Zirvesine Katılıyor... Cumhurbaşkanı Yarın Ercan’da Basın Toplantısı Yapacak
CTP’nin Güzelyurt Belediye Başkan adayı Bican hedeflerini anlattı
CTP’nin Güzelyurt Belediye Başkan adayı Bican hedeflerini anlattı
EURHODIP’in Genel Kurulu Final Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapıldı
EURHODIP’in Genel Kurulu Final Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapıldı
Dışişleri Bakanı Özersay İstanbul’a gidiyor
Dışişleri Bakanı Özersay İstanbul’a gidiyor
KKTC’de orman yangınları...
KKTC’de orman yangınları...
Çağdaş Müzik Derneği “KKTC I.Uluslararası Türk Müziği Festivali” düzenliyor
Çağdaş Müzik Derneği “KKTC I.Uluslararası Türk Müziği Festivali” düzenliyor
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı…
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı…

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim