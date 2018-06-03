Yiğitcan Hekimoğlu, rüzgar gibi esmeye devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Yüksek Lisans öğrencisi Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu ve Antrenörü Celal Keleş, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası hedefine yönelik Türkiye Milli Takımı ile katıldığı Romanya şampiyonasında, rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

İspanya’da gerçekleştirilecek olan, Akdeniz Oyunları Seçmesi niteliğini de taşıyan yarışmada Yiğitcan Hekimoğlu, elemelerde koştuğu 10.44 saniye derecesi ile serisinde birinci gelerek finale kalmayı başardı. Finalde ise, bugüne kadarki en iyi derecesini koşarak 10.33 saniyelik bir dereceye imza attı ve bitişe birinci sırada girdi. Elde etmiş olduğu bu dereceyle Hekimoğlu, şampiyonada altın madalyayı almaya hak kazandı.

Aynı zamanda, Yiğitcan Hekimoğlu’nun içerisinde bulunduğu ekip, yeniden Akdeniz Oyunları kadrosunda Türkiye Milli takımına girmeyi başardı. Şampiyonada Aykut Ay, İzzet Safer, Ertan Özkan ve Yiğitcan Hekimoğlu’ndan oluşan 4x100m takımıyla da 4. adam olarak koşan Hekimoğlu, yarışı 40.44sn'lik derecesiyle birinci sırada tamamladı. Ekip, 6 Haziran’da Bosna’da düzenlenecek olan özel yarışa giderek, Akdeniz oyunları hazırlıklarını devam ettirecek.