Yiğit tutuksuz yargılanacak

Yiğit teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Cuma akşamı gerçekleşen huzur operasyonunda durdurulan kiralık araçta çıkan yüklü miktardaki paralarla ilgili tutuklu yargılanan Tamer Yiğit aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Yüklü miktarda para ile ilgili tutuklanarak Mali Şube’ye teslim edilen zanlı Tamer Yiğit aleyhindeki üç günlük tutukluluk süresinin ardından bugün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Tamer Yiğit’in 29 Haziran tarihinde tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu, zanlının Girne’de gerçekleşen huzur operasyonunda kiralık aracında 30 bin Euro, 20 bin Dolar, 10 bin Sterlin ve bin 248 TL nakit para ele geçirildiğini söyledi. Polis çavuşu olayın Mali Şube’ye aktarılması sonucu zanlının soruşturma maksatlı tutuklandığını soruşturma aşamasında Yiğit’in tasarrufunda bulunan nakit parayı 28 Haziran tarihinde kendine ait hesaptan bankadan çektiğini tespit ettiklerini kaydetti. Polis çavuşu, zanlının bulunan parayla ilgili izahat vermediğini 2012 yılından bu yana ülkede Grafik Tasarım işi yaptığı yönünde beyanda bulunduğunu kaydetti. Polis çavuşu, zanlının uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak için yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi ve 100 bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.