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Yetkililerden Plaket Takdimi

Bankalar Birliği Başkan Yardımcısı Özcan Tekgümüş, “Güvenli Para Transferi” konusunda verdikleri hizmetiçi eğitim nedeniyle Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler’e teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.

Yetkililerden Plaket Takdimi

Bankalar Birliği Başkan Yardımcısı Özcan Tekgümüş, “Güvenli Para Transferi” konusunda verdikleri hizmetiçi eğitim nedeniyle Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler’e teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.

26 Kasım 2014 Çarşamba 14:01
Yetkililerden Plaket Takdimi
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 Bankalar Birliği Başkan Yardımcısı Özcan Tekgümüş, “Güvenli Para Transferi” konusunda verdikleri hizmetiçi eğitim nedeniyle Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler’e teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.

Hizmet içi eğitimden 440 banka çalışanının yararlandığını belirten Tekgümüş, personelin bu eğitimden son derece memnun olduğu dile getirdi.    
 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Pervin Gürler, plaket takdimine teşekkür ederek; “Polis Teşkilatı olarak bizler için en büyük ödül personelin memnuniyetidir” dedi, Bankalar Birliği ile işbirliklerinin devam edeceğini belirtti.

Verilen bilgiye göre, heyette Bankalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Şeker Banak Genel Müdürü Özcan Tekgümüş, Bankalar Birliği Genel Sekreteri Halil Okur, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdür Yardımcısı Akay Aktuğ ve Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası İnsan Kaynakları Müdür Vekili Rifat Tuğsan yer aldı. Ziyarette Polis Okulu Müdürü Bekir Abatay da hazır bulundu.

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