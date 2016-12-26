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26 Aralık 2016 Pazartesi 08:53

Yeterlik Sınavları Hafta Sonu Gerçekleşti

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun düzenlediği üst, alt, orta ve ortaokul düzeyi yeterlik sınavları hafta sonu gerçekleşti.

Yeterlik Sınavları Hafta Sonu Gerçekleşti
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Kamu Hizmeti Komisyonu’nun düzenlediği üst, alt, orta ve ortaokul düzeyi yeterlik sınavları hafta sonu gerçekleşti.

Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Maarif Koleji ve Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda yer alan sınavlardan üst ve alt düzey yeterlik sınavları cumartesi, orta ve ortaokul düzeyi yeterlilik sınavları ise dün yapıldı.

75 dakika süren sınavlarda adaylara toplam elli soru soruldu.

429 kişin katıldığı üst düzey yeterlik sınavında başarı oranı; yüzde 18.64, 478 kişinin katıldığı alt düzey yeterlik sınavında başarı oranı ise yüzde 13.59, 614 kişin katıldığı orta düzey yeterlik sınavında başarı oranı yüzde 10.42 ve 10 kişinin katıldığı ortaokul düzeyi başarı oranı da yüzde 60 olarak gerçekleşti.

Sınav sonrası açıklanan sonuçlar geçici sonuçlar olup, esas sonuçlar 3 iş günü itiraz süresi sonrasında kesinleşecek.

Yeterlik sınavlarında 60 ve üzeri puan alan adaylara başarı belgeleri itiraz süresi sonrası sonuçların kesinleşmesiyle birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından verilmeye başlanacak.

Sınav sonuçlarına Kamu Hizmeti Komisyonu’na ait khk.kamunet.net adresli web adresinden ulaşabilecek.

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Hafta SonuYeterlik Sınavları
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