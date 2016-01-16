Yetenek Sizsiniz Seçmeleri GAÜ’de Yapılıyor



Acun Medya’nın yıllardır izlenme rekorları kıran yarışması “Yetenek Sizsiniz” Kıbrıs seçmeleri bu yıl da Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) gerçekleştiriliyor.21 Ocak Perşembe ve 22 Ocak Cuma günü yapılacak seçmeler, Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde, halkın katılımıyla yapılacak.“Yetenek Sizsiniz” seçmelerinde seyirci olarak bulunmak isteyenlerin 20 Ocak Çarşamba günü saat 12:00’de Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi önünde olmaları gerekiyor.Giriş davetiyelerinin ücretsiz olarak dağıtılacağı seçmelere 12 yaşından küçük çocukların alınmayacağı belirtildi.Bu yıl Esen Yenerler, Ali Taran ve Seda Bakan’ın jüri koltuğunda oturduğu Yetenek Sizsiniz Yarışması’nda değişmez sunucu Alp Kırşan yine yer alıyor.