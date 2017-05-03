Yeşilyurt’ta Yangın

Yeşilyurt’ta dün gece yarısı Yusuf Basmacı’ya ait evde çıkan yangın iki eve daha sıçrayarak hasara yol açtı.

YUSUF BASMACI’NIN EVİNDE ÇIKAN YANGIN KİRACILARIN KALDIĞI DAİREYE VE BİTİŞİKTEKİ EVE DE SIÇRADI

Yeşilyurt’ta dün gece yarısı Yusuf Basmacı’ya ait evde çıkan yangın iki eve daha sıçrayarak hasara yol açtı.

Polis Basın Bülteni’ne göre henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı saat 23.45 sıralarında Gökağaç Sokak’ta Yusuf Basmacı’ya ait evde yangın çıktı.

Yangının, evin arkasında Yusuf Basmacı’ya ait ancak öğrencilerin kirasında olan daireye de sıçraması sonucu dairedeki iki yatak odası, mutfak ve salonda bulunan eşyalar tamamen yanarak zarar görürdü.

Öte yandan yangında, evin bitişiğinde bulunan Kemal Küçük’e ait diğer evin çatısı da yandı.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.