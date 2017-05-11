Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Sergisi Açıldı

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin yaptığı el işlerinden oluşan sergi açıldı.

Güzelyurt Kapalı Çarşı’da yer alan serginin açılışını, Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar yaptı.

Engelliler Haftası nedeniyle bu yıl 5. yapılan sergi yarın da açık olacak.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Başkan Mahmut Özçınar açılış öncesi yaptığı kısa konuşmada, öğrencilerin yaptığı el işlerinin halkla buluşturulmasının önemine değindi.

Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç ise, sergi sayesinde öğrencilerin bireysel olarak neleri başarabildiğini gösterdiğine dikkat çekerek, engellerin önce zihnimizdeki engelleri aşarak aşılabileceğini söyledi.

Etkinlikte veliler tarafından yapılan ve sponsorların verdiği çeşitli yiyecekler de okul yararına satışa sunuldu.

(TUĞ/HA)