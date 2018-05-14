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Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Öğrencilerine Trafik Eğitimi

Lefkoşa, 14 Mayıs 18 (.): Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerine Lefkoşa’daki Kuzey Kıbrıs Turkcell Trafik Eğitim Parkı’nda teorik ve pratik eğitim verildi. 

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Öğrencilerine Trafik Eğitimi

Lefkoşa, 14 Mayıs 18 (.): Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerine Lefkoşa’daki Kuzey Kıbrıs Turkcell Trafik Eğitim Parkı’nda teorik ve pratik eğitim verildi. 

14 Mayıs 2018 Pazartesi 10:24
Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Öğrencilerine Trafik Eğitimi
Lefkoşa, 14 Mayıs 18 (.): Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerine Lefkoşa’daki Kuzey Kıbrıs Turkcell Trafik Eğitim Parkı’nda teorik ve pratik eğitim verildi. 

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, yıl içinde devam eden eğitimler çerçevesinde Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerine bugün parkta teorik ve uygulamalı eğitim verileceğini söyledi.

Eğitimin yolda ve arabada kurallara uygun şekilde nasıl davranılacağını içerdiğini dile getiren Avcı, trafik eğitim parkındaki eğitimlerin amacının öğrencilerin trafikte kendilerini korumalarını sağlamak olduğunu belirtti. 

Eğitim parkında öğrencilere kaldırımları ve yaya geçidini kullanma, trafik ışıklarını takip etme gibi uygulamalı eğitimlerin yanı sıra teorik eğitim de verildi. 

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Sorumlu öğretmeni Esma İneci, yaşayarak ve yaparak öğrenmenin herkesin hakkı olduğunu söyleyerek, trafik eğitim parkında çocuklara verilen eğitimin önemine vurgu yaptı. Toplumla bir olmanın önemli olduğunu kaydeden İneci, “Hep birlikte olursak varoluruz” dedi. 

(GÖZ/FEZ)   FOTOĞRAFLI 
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