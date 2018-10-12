Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, Arabahmet İyilik Evi\'ni Ziyaret Etti

Lefkoşa, 12 Ekim 18 (.): Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencileri, Vakıflar Arabahmet İyilik Evi’ni ziyaretini ziyaret etti.



Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi çocukları, İyilik Evi’nde Studio 21 eğitmenleri Bekir Şimşek ve Hilmi Oraç ile birlikte dans edip, eğlenceli anlar yaşadı. Çocuklar, İyilik Evi’nde yapılan faaliyetler hakkında da bilgi aldı.



Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Lefkoşa’da açtığı Arabahmet İyilik Evi ile çocuklara, ev sıcaklığı ortamında, kaliteli zaman geçirmelerini sağlayan sosyal aktivite fırsatı sunuyor.



(FEZ) FOTOĞRAFLI







