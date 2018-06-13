Yeşilırmak’ta yangın

Yeşilırmak köyünün girişinde bugün 15.50 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.
Yangın, polis, itfaiye, orman dairesi ekipleri ile çevre halkı tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yeşilırmak köyünün girişinde bugün 15.50 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.
Yeşilırmak köyünün girişinde bugün 15.50 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.
Yangın, polis, itfaiye, orman dairesi ekipleri ile çevre halkı tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.