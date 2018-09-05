Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 44’üncü yıldönümü törenlerle kutlandı.

Gün nedeniyle bugün Yeşilırmak’ta iki tören yapıldı. İlk tören saat 17.00’de Yeşilırmak Şehitliği’nde yer aldı. Çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla devam etti. Şehitlik özer defteri imzalandıktan sonra din görevlisi şehitler için dua okudu. Tören, şehitliğe çiçek konulmasıyla tamamlandı. Daha sonra Atatürk Büstü önünde ikinci tören düzenlendi. Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan, tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla devam etti. Tören birlikleri protokol tarafından denetlendi. Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat’ın da konuşma yaptığı törende şiir okundu, Lefke Belediyesi folklor ekibi dans gösterisi sundu. Tören, 49’uncu Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Üsteğmen Müslüm Yurtağa’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla tamamlandı.

(BRT/SEL)