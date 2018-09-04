



YEŞİLIRMAK’TA YARIN AKŞAMÜZERİ İKİ TÖREN YAPILACAKLefkoşa, 4 Eylül 18 : Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 44’üncü yıldönümü törenlerle kutlanacak. Gün nedeniyle yarın akşamüzeri Yeşilırmak’ta iki tören yapılacak.İlk tören saat 17.00’de Yeşilırmak Şehitliği’nde olacak. Çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla devam edecek. Şehitlik özer defteri imzalandıktan sonra din görevlisi şehitler için dua okuyacak. Tören, şehitliğe çiçek konulmasıyla tamamlanacak.Atatürk Büstü önündeki tören saat 17.30’da yapılacak. Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, tören saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla devam edecek. Tören birlikleri protokol tarafından denetlenecek. Yeşilırmak Muhtarı İsmet Özpolat’ın da konuşma yapacağı törende şiir okunacak, Lefke Belediyesi folklor ekibi dans gösterisi sunacak.49’uncu Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Üsteğmen Müslüm Yurtağa’nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla tamamlanacak tören sonrasında Yeşilırmak Muhtarlığı’nda konuklara izaz-ı ikramda bulunulacak.(RÇ/ÖK)