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3 Kişi Tutuklandı

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22 Şubat 2017 Çarşamba 06:00

Yeşilçam Filmlerinden alıntı gibi olay...

Hurdaya atılan koltuğun altında saklı altın buldular.

Yeşilçam Filmlerinden alıntı gibi olay...
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Hurdaya atılan koltuğun altında saklı 20 parça altın buldular, paylaşım kavgasına gidince soluğu karakolda aldılar.

İskeleye bağlı Kumyalı köyünde eşine yeşil çam filmlerinde rastlanıla bilir bir olay yaşandı.

İddialara göre bu ilginç olay su şekilde gelişti: Hurda olarak atılan koltukların altında 20 parça ziynet eşyası bulan Ali Karakuş ile Mürsel Aslan, ziynet eşyaların kimin tasarrufunda kalacağı konusunda anlaşamayınca, Celalettin Çağlayan isimli zanlıyı hakem olarak tayin ederek konu altınları ona verdi.

Çağlayan’a altınların kendilerinin de bilmediği bir yere saklamasını söylediler. Celalettin Çağlayan altınları evin avlusunda Ali Karakuş ile Mürsel Aslanın bilmediği bir yere sakladı. Mürsel Aslan birkaç gün sonra Celalettin Çağlayan’ı arayarak ’’Ali ile birlikte altınları alacağız yerini söyle’’  dedi.

Çağlayan da kendisini kandıran Mürsel Aslan a altınların yerini söyledi.

Çantada yeller esiyordu…

Celalettin Çağlayanın tarif ettiği yerdeki çantayı açan Mürsel Aslan altınların yerinde yeller estiğini görünce hayatının şokunu yaşadı. Eve geldiğinde altınların çantada olmadığını öğrenen Ali Karakuş ise Mürsel Aslan’a fırlatarak altınları çalmakla suçladı.

Benim olmayacaksa kimsenin olmasın…

Altınmarın Mürsel Aslan tarafından çalındığını düşünen Ali Karakuş Ziyamet Polis Karakoluna giderek olayı aktardı ve işledikleri suçun ortaya çıkmasına neden oldu.

Ziyamet Polisi Ali Karakuş, Mürsel Aslan ile birlikte ziynet eşyalarını fotoğraflayarak çıktısını alan Rasim Çelebiyi gözaltına aldı.

Zanlıların isteği üzerine altınları saklayan Celalettin Çağlayan da gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı.

Altınları kim çaldı bilinmiyor…

Mahkemeye çıkarılan zanlıların 3’er gün tutukluluğuna karar verildi. Konu ile ilgili araştırma sürüyor.

 

Hüseyin Çiçek

 

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