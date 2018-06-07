Yeşil Barış Hareketi’nin Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi

BİRİNCİLİK DAMLA KÖKSAL’IN OLDU



Lefkoşa, 7 Haziran 18 (.): Yeşil Barış Hareketi’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği “Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Bedesten’de gerçekleştirildi.



Yeşil Barış Hareketi’nden yapılan açıklamaya göre, çeşitli ülkelerden 19 filmin katıldığı yarışmada birinciliği, yönetmenliğini Damla Köksal’ın yaptığı Yeşil Hikaye isimli film kazandı.



İkinciliği Son Kale isimli filmiyle Şefika Şahin aldı, üçüncülük de İstasyon isimli filmiyle Serdar Çotuk’un oldu. Mehmet Kanadlı’nın Yeşil Bölge filmi ise jüri özel ödülüne layık görüldü.



Dereceye girenlere ödülleri 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, KTEZO Başkanı Mahmut Kamber ve Jüri Başkanı Ertaç Hazer tarafından verildi.







Galada, Yarışmaya katılan tüm filmlerin sahnelerinden oluşan fotoğraf sergisi ve Yeşil barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir’in piyano resitali de yer adlıEtkinlikte sırasıyla , Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Profesör Dr. İbrahim Benter, Başbakan Tufan Erhürman’ın eşi Çevre Mühendisi Nilden Bektaş Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat konuşma yaptı.Yeşil Barış Hareketi Başkanı Ersun Aytaç, yarışmanın gerçekleşmesine katkılarda bulunan Kıbrıs Vakıflar İdaresi adına Genel Müdür İbrahim Benter, yarışmaya gönüllü olarak katkıda bulunan Radyo-TV Program Yapımcısı-Yönetmen Mehmet Aykut İncirli , Oyuncu-Yönetmen Derman Atik, Yeşil Barış Hareketi temsilcisi Oyuncu-Yönetmen tiyatro sanatçısı Ertaç Hazer, Kıbrıs Vakıflar İdaresi temsilcisi Eşref Öztoprak’tan oluşan jüri üyelerine teşekkür plaketi sundu.(YIL/HA)