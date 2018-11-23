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Yeşil Barış Hareketi: “herkes Dilediği Her Yerde İnşaat Yapamaz” Hakkı Yoktur”

“BÖYLE BİR UYGULAMA BİR HAK VE ÖZGÜRLÜK DEĞİL, DÜPEDÜZ BİR ANARŞİDİR”

Yeşil Barış Hareketi: “herkes Dilediği Her Yerde İnşaat Yapamaz” Hakkı Yoktur”

“BÖYLE BİR UYGULAMA BİR HAK VE ÖZGÜRLÜK DEĞİL, DÜPEDÜZ BİR ANARŞİDİR”

23 Kasım 2018 Cuma 13:51
Yeşil Barış Hareketi: “herkes Dilediği Her Yerde İnşaat Yapamaz” Hakkı Yoktur”

“BÖYLE BİR UYGULAMA BİR HAK VE ÖZGÜRLÜK DEĞİL, DÜPEDÜZ BİR ANARŞİDİR”

Lefkoşa, 23 Kasım 18 : Yeşil Barış Hareketi (YBH), Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Bölgesi Emirnamesi’ne karşı birçok noktadan yükselen ses ve karşı çıkışların oldukça üzücü ve düşündürücü olduğunu açıkladı.

Çağdaş ülkelerde herkesin dilediği her yerde, aklına gelen her inşaatı yapma hakkı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Böyle bir uygulama bir hak ve özgürlük değil, düpedüz bir anarşidir. Buna izin verilmesi, suya hasret insanların seller altında kalarak boğulması anlamına gelmektedir” denildi.

Konuyla ilgili açıklamada, ülkenin ve kaynaklarının taşıma kapasitesinin göz ardı edilmemesi gerektiği belirtilerek, “Ülkemizin insanlarında, gözü kara bir para hırsıyla bireysel çıkarların bu kadar öne çıkması çok sağlıklı bir olgu değildir… Ülkemiz insanının geleceğini ve yaşam kalitesini özel çıkarların önüne taşıyamazsak, bir toplum olamayacağımızı hiç unutmamalıyız” ifadeleri yer aldı.

Betonlaşmanın, çok kısa vadede piyasaya hareketlilik getirdiğinin bir gerçek olduğu  ama asla sürdürülebilir bir ekonomik faaliyet olmadığı belirtilen açıklamada, “Kontrolsüz betonlaşarak İspanya, İtalya ve en son Yunanistan örneklerinde olduğu gibi ekonomik çöküntüyü kendi ellerimizle inşa etmemeliyiz.Sağlıklı bir Gelişme için önümüzdeki fırsatları, yıkıcı bir güce, bir canavara dönüşmeden, kontrol altına almak, gerekli önlemleri devreye sokmak zorundayız” denildi.

Emirnamelerin kalıcı yönetim mekanizmaları olmadığı, tepkilerin büyük bir kısmının da bu korkulardan kaynaklanmakta olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Asıl hedef imar planlarının hazırlanarak en kısa sürede yürürlüğe sokulmasıdır. Ama önümüzde düpedüz hasta bir gelişme, yaralanma vakası veya bir kaza varsa ona ilk yardım müdahalesi yapılması da hayati önem arz etmektedir. Sağlıklı bir gelişme adına bazı acılara da katlanmasını bilmek gerekir. Şu anda her kesimden beklenen, bu acıların en aza indirilmesine katkı yapacak önerilerini sunmasıdır. Ayrıca, bütün kurumlara ve bireylere düşen görev; bu hastanın sargılarından bir an önce kurtulmasını sağlamak için bütün katkılarını koyarak “İmar Planına” bir an önce ulaşacak süreçleri hızlandırmaktır”.

(ÖZ/FEZ)


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