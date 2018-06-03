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Yeşil Barış Hareketi 6. Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Lefkoşa, 3 Haziran 18 (.): Yeşil Barış Hareketi 6. Kısa Film Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor.

Yeşil Barış Hareketi 6. Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Lefkoşa, 3 Haziran 18 (.): Yeşil Barış Hareketi 6. Kısa Film Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor.

03 Haziran 2018 Pazar 12:54
Yeşil Barış Hareketi 6. Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Lefkoşa, 3 Haziran 18 (.): Yeşil Barış Hareketi 6. Kısa Film Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buluyor.

Yeşil Barış Hareketi’nin özelde ülkede, genelde dünyada çevre sorunlarına dikkat çekmek ve çözümleri konusunda fikir üretmenin önemini vurgulamak amacıyla düzenlediği “Kısa Film Yarışması”nın sonuçları,  5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açıklanacak. 

Gala ve ödül töreni, 5 Haziran Salı akşamı saat 19.00’da, Lefkoşa’da Bedesten’de yer alacak.

Hareketten yapılan açıklamaya göre, gecede, yarışmaya katılan tüm yarışmacılara katılım belgeleri, kazananlara da ödülleri verilecek.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmaya, çeşitli ülkelerden 19 film katıldı.

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Yarışmanın değerlendirme süreci geçen hafta tamamlandı. Değerlendirmeyi, jüriyi oluşturan Radyo-TV İletişim Uzmanı Doç. Dr. Neriman Saygılı, Çevre Uzmanı-Biyolog Assoc. Prof. Şerife Gündüz, Senarist Yönetmen Tolgay Tarıman, Radyo-TV Program Yapımcısı-Yönetmen Mehmet Aykut İncirli, Oyuncu-Yönetmen Derman Atik, YBH temsilcisi Oyuncu-Yönetmen Tiyatro Sanatçısı Ertaç Hazer, Kıbrıs Vakıflar İdaresi temsilcisi Eşref Öztoprak yaptı.

Yapılacak törende birinci gelen film 5000 TL, ikinci gelen film 4000 TL, üçüncü gelen film  3000 TL ve Jüri Özel Ödülüne layık bulunan film de 1000 TL ödüle sahip olacak.

Yarışmaya katılan tüm filmlerin sahnelerinden oluşan fotoğraf sergisi ile başlayacak ve kazanan kısa filmlerin gösterilerek ödüllendirileceği gece resepsiyonla sona erecek

Geceye, çevreye, sanata ve geleceğine duyarlı tüm kişiler ile basın mensupları davet edildi.

(HA)

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