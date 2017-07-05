“Yeşil Hafta 2017: Daha Yeşil Bir Gelecek İçin Yeşil Meslekler Semineri”

Avrupa Komisyonu, “Yeşil Hafta 2017” kapsamında 7 Temmuz, Cuma günü 10:30-13:00 saatleri arasında Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleştirilecek olan “Daha Yeşil bir Gelecek için Yeşil Meslekler” semineri ile yeşil meslek kavramının önemini vurgulayacak.

Avrupa Komisyonu, “Yeşil Hafta 2017” kapsamında 7 Temmuz, Cuma günü 10:30-13:00 saatleri arasında Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleştirilecek olan “Daha Yeşil bir Gelecek için Yeşil Meslekler” semineri ile yeşil meslek kavramının önemini vurgulayacak.

AB Bilgi Merkezi açıklamasına göre, etkinliğin amacı, yeşil meslekler ve yeşil beceriler hakkında AB ve Kıbrıs Türk toplumundaki fırsatlar, uygulamalar ve politikalar ile ilgili tartışma başlatmak.

İnşaat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ile Mimar ve Mühendis Odaları Birliği ortaklığında AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, yerel girişimlerin yanı sıra AB politikaları ve Avrupa’dan örnekler sunulacak

AB’yi temsilen konuşmacı olarak Macaristan’dan Bela Galgoczi AB çevre politikaları hakkında bilgi verecek ve AB ülkelerindeki en iyi uygulamalardan örnekler göstererek bu politikalar sonucunda yeşil mesleklerin nasıl oluşturulduğunu anlatacak.

Etkinlikte ayrıca, Gülcan Yalınca tarafından AB destekli ve inşaat mühendislerine yönelik Yeşil Ekonomi hakkında farkındalık yaratma projesi ile Tamer Zaim ve Yasemin Çobanoğlu tarafından enerji sektörüne ve diğer sektörlere yönelik yerel yeşil meslek fırsatları ve yeşil beceriler ile ilgili sunumlar yapılacak. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nden (TTMD) Bahri Türkmen ise Türkiye’de AB desteği ile yürütülmekte olan bir proje çerçevesinde gençlerin enerji verimli binalar hakkında eğitilmesi ve istihdam fırsatlarının tedariki ile ilgili bilgi verecek.