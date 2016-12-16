Yeşil Barış “Mağusa Geri Dönüşüm Etkinliği” Düzenliyor

Yeşil Barış Hareketi, atıklarla ilgili farkındalık yaratmak ve çevreyi kirletmemenin insanların yaşamında bir alışkanlık olarak şekillenmesine katkıda bulunabilmek için yürütmekte olduğu farkındalık projesi kapsamında, Mağusa’da 10 kadar sivil toplum örgütünün de katılımı ile geniş bir çevre etkinliği düzenleyecek.

Yeşil Barış Hareketi, atıklarla ilgili farkındalık yaratmak ve çevreyi kirletmemenin insanların yaşamında bir alışkanlık olarak şekillenmesine katkıda bulunabilmek için yürütmekte olduğu farkındalık projesi kapsamında, Mağusa’da 10 kadar sivil toplum örgütünün de katılımı ile geniş bir çevre etkinliği düzenleyecek.

Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu yaptığı açıklamaya göre, Umut Tenekeleri (Cans of Hope) adı ile Avrupa Birliği’nin finanse ettiği proje kapsamında, Kuzey Kıbrıs’ın dört bölgesinde yapılması planlanan tanıtım etkinliklerinin ilki olacak “Mağusa Geri Dönüşüm Etkinliği” 17 Aralık Cumartesi günü 10.00-15.30 arasında, Lala Mustafa Paşa Camisi arka tarafında bulunan MASDER’in alanında yapılacak.

Kurulacak olan stantlarda çevre ve geri dönüşüm konularını içeren faaliyetlerin yanı sıra, stant sahibi örgütler kendi faaliyetlerini de tanıtma olanağı bulacak.

Açıklamada katılımcı örgütler şöyle sıralandı:

“MAGEM, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı, Cans For Kids, MASDER, Kuşkor, Global Shapers Nicosia, Evrensel İnsan Hakları Derneği, Her Daim Dostlart, Akova Spor Kulübü, Mağusa Türk Maarif Koleji.”

Mağusa ilçesinin Surlariçi bölgesinde gerçekleşecek “Geri dönüşüm” ve “Çevre” temalı bir günlük “Geri Dönüşüm Farkındalığı” etkinlikleri kapsamında çeşitli sergiler ve ödüllü çevre yarışmaları da yer alacağı ifade edilen açıklamada, “Her yaştan insanlara yönelik olarak yapılacak etkinliğimizin hedef gruplarından olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin etkinliğimize katılarak elde edecekleri bilgilerin, eğitim, kişisel gelişim ve çevre açısından büyük bir kazanç olacağı düşüncesindeyiz. Tüm halkımızın katılımını bekliyoruz” denildi.