Yeşil Barış Hareketi’nin “Umut Tenekeleri Projesi” Tanıtıldı

Yeşil Barış Hareketi, Güney Kıbrıs’tan proje partneri “Cans for Kids” ile birlikte katı atıkların geri dönüşümüyle ilgili proje başlatıyor.

İnsan Hakları Derneği ile Mağusa Gençlik Merkezi’nin (MAGEM) de katkı koyacağı proje meşrubat kutularının geri dönüşümünü içeriyor.

AB’nin hibe sağladığı projenin tanıtımı AB Bilgi Merkezi’nde gerçekleşti.

AYTAÇ

Tanıtımda konuşan Yeşil Barış Hareketi Başkanı Ersun Aytaç, Yeşil Barış Hareketi olarak birçok başarılı projeye imza atarak halkın destek ve güvenini kazandıklarını kaydetti.

Projenin ana amacının, atıklarla ilgili çevre sorunlarına, geri dönüşüme, temiz ve sağlık çevre hakkına yönelik farkındalığı artırmak olduğunu kaydeden Aytaç, proje çerçevesinde eğitim, seminer ve yarışmalarla toplumun çeşitli kesimlerine ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Aytaç, proje ile birlikte geri dönüşümün kültür olarak yerleşmesini hedeflediklerini söyledi.

FORESTI

AB Destek Ofisi Müdürü Michela Foresti de, 10 yıldır Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını ilerletmek için yatırımlar yaptıklarını bu projenin de bunlardan biri olduğunu kaydetti.

Foresti, en çok önem verdikleri projelerin başında atık yönetimi projeleri olduğunu belirterek, yerel yönetimlere ilişkin bu konudaki hibe programları hakkında bilgi verdi.

CHARALAMBOUS

Proje partneri Cans For Kids Başkan Yardımcısı Roise Charalambous, meşrubat kutularının geri dönüşümünün Kuzey Kıbroıs’ta da gerçekleşecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Charalambous, Cans For Kids olarak 26 yıldır katı atıkların dönüşümü projeleriyle ilgilendiklerini, tecrübeleriyle Yeşil Barış Hareketi’nin zorlandığı sorunları aşmasında katkı vereceklerini ifade etti.

Charalambous, projenin Kıbrıs halkının geri dönüşüme bakışıyla ilgili önemli veri sunacağını kaydetti.

HARMANCI

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da, Yeşil Barış Hareketi’nin, ülkenin en köklü sivil toplum örgütlerinden biri olarak katı atık dönüşümü projesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Harmancı, bir önceki proje olan Teneke Çocuk’ta Yeşil Barış Hareketi ile birlikte hareket ettiklerini ve bu projenin çok iyi bir başlangıç olduğunu, elde edilen sonuçların halkın bakış açısının değiştiğini gösterdiğini kaydetti.

Harmancı, Umut Tenekeleri projesine Lefkoşa sınırlarında maksimum düzeyde destek vereceklerini vurguladı.

Yapılan konuşmalarına ardından Yeşil Barış Hareketi Kurumsal İletişim Sorumlusu Tuğberk Kaya projenin sunumunu gerçekleştirdi.