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Yeşil Barış Hareketi’nin “Sosyal Sorumluluk” Projesi "Teneke Çocuk" Yaşama Geçirildi

Yeşil Barış Hareketi’nin (YBH)“Sosyal Sorumluluk” Projesi “TENEKE ÇOCUK” 28 Kasım Cuma akşamı, Dayanışma Evi’nde gerçekleştirilen tanıtım ve açılışla yaşama geçti.

Yeşil Barış Hareketi’nin “Sosyal Sorumluluk” Projesi "Teneke Çocuk" Yaşama Geçirildi

Yeşil Barış Hareketi’nin (YBH)“Sosyal Sorumluluk” Projesi “TENEKE ÇOCUK” 28 Kasım Cuma akşamı, Dayanışma Evi’nde gerçekleştirilen tanıtım ve açılışla yaşama geçti.

30 Kasım 2014 Pazar 16:46
Yeşil Barış Hareketi’nin “Sosyal Sorumluluk” Projesi
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Yeşil Barış Hareketi’nin (YBH)“Sosyal Sorumluluk” Projesi “TENEKE ÇOCUK” 28 Kasım Cuma akşamı, Dayanışma Evi’nde gerçekleştirilen tanıtım ve açılışla yaşama geçti.

YBH’dan yapılan açıklamaya göre, Yeşil Barış Hareketi’nin “Cans for Kids” örgütü ile “Together We CAN” adlı EEA fikir projesinden yola çıkarak ortaya çıkardığı “TENEKE ÇOCUK” projesi ülke adına “önemli bir adım” olacak.

Henüz sağlıklı bir “Atık Politikası” oluşturulamayan ülkemizin atık sorunun, ayrıştırarak toplama ve geri dönüşümle çözülebileceği gerçeğinden yola çıkan Yeşil Barış Hareketi, “herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini” vurguladı.

Etkinlikte, YBH başkanı Doğan Sahir ile Teneke Çocuk ekibinden Tuğberk Kaya birer konuşma yaptı. Çevre Bakanı Dr Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanı Dr Ahmet Gülle, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, YDÜ Tıp Fakültesi Dekanı Gamze Mocan da katıldığı açılış ve tanıtım etkinliğinde projeyle ilgili bilgiler aktarıldı.

Proje ile, kullanılmış alüminyum meşrubat kutuları toplanıp, elde edilecek gelirle hastanelerin “Çocuk Bölümleri”nin gereksinimi olan cihaz ve donanımların alınmasına katkıda bulunulacak.

Tanıtımın ardından, projeye sponsor olan ve katkı koyan MESAS Direktörü “Özalp Nailer”e, “Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği”ne, “PEM Reklam ve Pazarlama Ltd”e ve “Lefkoşa Türk Belediyesi”ne teşekkür belgeleri verildi.

Anahtar Kelimeler:
Yeşil Barış Hareketi’nin (YBH)“Sosyal Sorumluluk” Projesi “TENEKE ÇOCUK” 28 Kasım Cuma AkşamıDayanışma Evi’nde Gerçekleştirilen Tanıtım Ve Açılışla Yaşama Geçti.
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