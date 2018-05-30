Yeşil Barış Hareketi’nden sigaraya önlem çağrısı

Yeşil Barış Hareketi, birçok yasa gibi tütün ve tütün ürünleriyle ilgili yasanın da tozlu raflarda yerini aldığını savunarak, sigara içiminin ve zararlarının önlenmesi konusunda ilgilileri göreve davet etti.

Yeşil Barış Hareketi’nden 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde birçok yasada olduğu gibi, Tütün ve Tütün Ürünleri Yasası da tozlu raflarda yerini almış durumda… Bütün marketlerde sigaralar, kasiyerlerin tam yanı başında fon oluşturuyor” denildi.

“DENETİMLER YETERSİZ”

İçen veya içmeyen herkesin sağlığını ciddi boyutlarda etkileyen, öldürücü bir tehdit konumundaki “sigara” konusunda devletin şefkati olmadığı kaydedilen açıklamada, denetimlerin yetersiz kaldığı ifade edildi.



Özel mekânlar bir yana, resmi alanlarda da fütursuzca sigara içildiği belirtilen açıklamada, “Akıl tutukluğu yaşayan insanların, umursuzca, sebep-sonuç ilişkisini kurmaktan aciz vaziyette, yanar halde attığı sigaralar nedeniyle yol boylarında neredeyse ağaç kalmayacak. Manzaralı manzarasız restoranların en güzel köşeleri hep sigara içenlere ayrılmış durumda. Sigara içmeyen vatandaş 2. sınıf muamele görüyor; sigara içmeyenlere genellikle WC kapısı önü, merdiven altı ayrılmıştır. Kulüplerde, barlarda tamamen serbestmiş gibi davranılıyor; denetimler sıfır” ifadeleri yer aldı.Yeşil Barış Hareketi’nin 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü açıklamasında, sigaranın orman yangınlarına yol açtığına da dikkat çekildi ve “Olan ülkemizin ciğerlerine olmaktadır” denildi.Yeşil Barış Hareketi’nin yasanın çalıştırılması için görev almaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, ilgililer göreve davet edildi.