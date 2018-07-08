"Yeşil Barış Hareketi’nden Karaoğlanoğlu Halkına “destek“

“KAMU MALLARININ ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLERE KİRALANMAMASI MÜCADELENİZİN YANINDAYIZ”

Yeşil Barış Hareketi, Karaoğlanoğlu halkının, muhtarlığının, Spor Kulübü’nün ve Girne İnisiyatifi’nin kamu mallarının özel ve tüzel kişilere kiralanmasına karşı mücadele verdiğini kaydederek, bu mücadeleye desteklerinin tam olduğunu bildirdi.

Yeşil Barış Hareketi, yazılı açıklamasında, “Kamu yararına ayrılmış sahillerimizin, kıyılarımızın hali araziler ve İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın tabi olan KKTC devleti adına kayıtlı taşınmazların, Anayasa rağmen özel ve tüzel kişilere, şahsi rant için yasadışı şekilde kiralanmasına karşı mücadele veren inisiyatif, bu yönde yapılan işlemlerin ve/veya alınan kararların iptal edilmesini talep ediyor. Yeşil Barış Hareketi de Karaoğlanoğlu halkının bu haklı mücadelesinin yanında” ifadelerini kullandı.

