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Yeşil Barış Hareketi: “Yangınlar ülkemizde ne yazık ki hep hafife alınmıştır”

Yeşil Barış Hareketi, yangınların, yıllardır ülke için büyük tehdit teşkil ettiğini, zaten az olan orman alanlarının kaybına neden olduğunu belirterek, “yangınlar ülkemizde ne yazık ki hep hafife alınmıştır” dedi.

Yeşil Barış Hareketi: “Yangınlar ülkemizde ne yazık ki hep hafife alınmıştır”

Yeşil Barış Hareketi, yangınların, yıllardır ülke için büyük tehdit teşkil ettiğini, zaten az olan orman alanlarının kaybına neden olduğunu belirterek, “yangınlar ülkemizde ne yazık ki hep hafife alınmıştır” dedi.

29 Temmuz 2018 Pazar 14:26
Yeşil Barış Hareketi: “Yangınlar ülkemizde ne yazık ki hep hafife alınmıştır”

Yeşil Barış Hareketi, yangınların, yıllardır ülke için büyük tehdit teşkil ettiğini, zaten az olan orman alanlarının kaybına neden olduğunu belirterek, “yangınlar ülkemizde ne yazık ki hep hafife alınmıştır” dedi.

Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, insanların doğaya ve ormanlara yönelik suçlar işlediklerini, bunların felaketin boyutlarını artırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Özellikle 1995 yangınından sonra, küresel ısınmanın giderek daha yakıcı biçimde hissedildiği ülkemizde yangınlar ne yazık ki, bugüne kadar hep hafife alınmıştır. Oysa, zamanında müdahalenin çok önemli olduğu orman yangınları, belli bir aşamadan sonra kontrolden çıkarak felakete dönüşmekte, daha çok yeşil doku kayıplarına ve ekosistemin bozulmasına, yaşam koşullarının olumsuzlaşmasına neden olmaktadır.

Hemen hepsi insan kaynaklı olan ve çok büyük çevre felaketlerine neden olan orman yangınları en son yanı başımızdaki komşumuz Yunanistan’da çok feci sonuçlar doğuracak biçimde yaşandı. Atina’nın 40 km dışında bulunan Mati bölgesinde ve Atina'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve Rafina bölgelerinde başlayan ve sadece saatlerle ifade edilebilecek bir zaman diliminde süren yangınlar, insanların yanlışları nedeni ile, bu kısacık sürede Yunanistan tarihinin en büyük doğal felaketlerinden birisi haline dönüşmüştür. Bu felaket yüzünden birçok can kaybı ve büyük maddi kayıpların yanı sıra, ciddi bir doğa tahribatı oluşmuştur.

Bu noktada yangının neden çıktığı, neden erken zamanda önünün alınamadığı ve neden kısa sürmesine karşın bu kadar can kaybına sebep olduğu soruları üzerinde durulması gerekmektedir. Bir yanda yanlış yapılaşma ve bundan dolayı oluşan orman arazilerine yönelik müdahaleler, insan kaynaklı yangınların artışına sebep olmuş, diğer yanda yine insan kaynaklı olan küresel ısınmanın ve iklim değişikliklerinin yangına olumsuz katkısı etkili olmuştur. Ayrıca yangına karşı altyapının ve önlemlerin yeterli düzeyde ve hazır olmaması da hayati bir ihmal olarak ortaya çıkmıştır. Bu da, yangının ilerlemesini önleme ve yangın bölgesindeki insanların tahliye edilmesi noktasında hayati önem arz etmektedir. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde Yunanistan’da yaşanan felaketin yeni bir benzerinin yaşanmasının önüne geçilmesi olasılığı çok düşüktür.”

“AYNI SENARYOLARI YAŞAMA OLASILIĞI…”

Ülkeye bakıldığı zaman, orman arazileri içinde ve yakınlarında yapılaşmanın, kontrolsüz ve ölçüsüz biçimde üst boyutlara tırmanmasının, yangınlara havadan ve karadan erken müdahale olanaklarındaki eksikliklerin, aynı senaryoları yaşama olasılığı korkuları yarattığını belirten Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu, bunlara ek olarak yangınlara sebebiyet veren insan atıklarının yarattığı riskler de mevcut olduğunu vurguladı.

Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu, şunları dile getirdi:

“Toplum olarak yaşananlardan ders çıkarmak gerekiyorsa:
• Küresel ısınmanın risklerine yönelik bilinci artırarak ve bu bilinç doğrultusunda hareket etmeliyiz,
• Plansız yerleşim ve gelişmeler önlenmeli, %10’dan fazla meyilli arazilerde, ulaşılması zor noktalarda yapılaşma sınırlanmalı,
• Yangınlara erken müdahale noktasında gerekli olan araç ve gereçlerin en kısa sürede sağlanması adına adımlar atmalıyız,
• Ama her şeyden önemlisi doğaya saygılı ve doğayı koruyan bir toplum yaratma adına çalışmalıyız.”
Açıklamada ayrıca, Yeşil Barış Hareketi olarak Yunanistan’da yaşanan doğa felaketinde meydana gelen can kayıpları için duydukları üzüntü belirtildi ve aynı acıların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını bekledikleri kaydedildi.
 

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Son Güncelleme: 29.07.2018 17:29
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