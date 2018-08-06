Yeşil Barış Hareketi Ve “Karaoğlanoğlu Halk Temsilcisi”nden Çevre Davası!



Yeşil Barış Hareketi ile “Karaoğlanoğlu Halk Temsilcisi” Ali Bağlarbaşı, Girne Karaoğlanoğlu sahilleri konusunda yeni bir çevre davası açıyor.

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir yaptığı yazılı açıklamada, dava başvurusunun, yarın saat 08.45’te Yüksek Mahkeme Mukayyitliği’ne yapılacağını kaydetti.

Sahir, “davanın Girne’de Karaoğlanoğlu sahillerinin, Fasıl 96’da bir gelişme için şart koşulan, “bir kamu yoluna doğrudan bağlantısı” olmadığı halde, Anayasa’nın kamuya ait olduğunu vurguladığı ve içinde inşaat yapılamaz dediği 100 metrelik sahil şeridinin, Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından, halkın elinden usulsüz biçimde alınarak, “Otel yapılmak üzere” özel bir şirkete kiralanmasına karşı açılacağını” belirtti.

