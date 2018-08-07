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Yeşil Barış Hareketi Ve 1 Vatandaş, Bakanlar Kurulu Kararının İptali İçin Mahkemeye Başvurdu!

Yeşil Barış Hareketi ve Karaoğlanoğlu bölgesi sakinlerinden Ali Bağlarbaşı, Karaoğlanoğlu’nda denize yakın 15 dönümlük bir arazinin yasalara aykırı bir şekilde otel inşası için özel bir şirkete kiralandığı gerekçesiyle, Bakanlar Kurulu ve ilgili bakanlığa dava açmak için başvuruda bulundu.

Yeşil Barış Hareketi Ve 1 Vatandaş, Bakanlar Kurulu Kararının İptali İçin Mahkemeye Başvurdu!

Yeşil Barış Hareketi ve Karaoğlanoğlu bölgesi sakinlerinden Ali Bağlarbaşı, Karaoğlanoğlu’nda denize yakın 15 dönümlük bir arazinin yasalara aykırı bir şekilde otel inşası için özel bir şirkete kiralandığı gerekçesiyle, Bakanlar Kurulu ve ilgili bakanlığa dava açmak için başvuruda bulundu.

07 Ağustos 2018 Salı 09:39
Yeşil Barış Hareketi Ve 1 Vatandaş, Bakanlar Kurulu Kararının İptali İçin Mahkemeye Başvurdu!

Yeşil Barış Hareketi ve Karaoğlanoğlu bölgesi sakinlerinden Ali Bağlarbaşı, Karaoğlanoğlu’nda denize yakın 15 dönümlük bir arazinin yasalara aykırı bir şekilde otel inşası için özel bir şirkete kiralandığı gerekçesiyle, Bakanlar Kurulu ve ilgili bakanlığa dava açmak için başvuruda bulundu.

Bahse konu arazinin 2013’te otel inşa edilmesi için özel bir şirkete kiralandığı, bahse konu arazinin otel inşası için kiralanmasının hem Anayasa, hem de İskân Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’na (İTEM) aykırı olduğu ifade edildi.

Yeşil Barış Hareketi’nden Doğan Sahir, Ali Bağlarbaşı ve avukatları Emre Efendi dava başvurusunu Yüksek Mahkeme Mukayyitliği’ne bu sabah yaptı.

Avukat Emre Efendi, dava başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, “Ülkesini seven insanların ülkesine sahip çıkma adına verdikleri bir mücadeledir bu” dedi. Bahse konu arazinin kiralanmasının, “Kamu arazilerinin turizm kisvesi altında peşkeş çekilmesi” anlamına geldiğini savunan Efendi, “Bakanlar Kurulu’nun bu şekilde kamu arazilerini, turizm amaçlı olarak birilerinin kullanımına vermesi kesinlikle gayri yasaldır. Buna yetkileri yoktur. Gerek Anayasa’nın 159’uncu maddesinin üçüncü fıkrası, gerekse de İTEM yasasının 4’üncü maddesi birinci fıkrası gereği Bakanlar Kurulu veya başka bir kurum kuruluşun bu şekilde karar üretmeye yetkisi yoktur” dedi.

SAHİR

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir ise açıklamasında, “Kıyılar, Anayasa’ya rağmen duyarsızca, plansız ve programsız biçimde işgal edilmekte veya haksız uygulamalarla yeni bir alan daha halkın özgür kullanımına kapatılmakta” dedi.

Karaoğlanoğlu sahillerinin, Ülkesel Fiziki Plan, Fasıl 96, Turizm Gelişim Yasası ve kıyı şeridinin kamu yararına kullanabileceğini belirten Anayasa maddesine de aykırı bir biçimde kiralandığını belirten Sahir, “Bugün anayasal hakkımıza, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımıza sahip çıkmak, bu saldırılara dur demek için buradayız” dedi.

BAĞLARBAŞI

Ali Bağlarbaşı ise, köy halkı olarak halkın denize ulaşabileceği, yürüyüş yolu, spor alanı içiren bir park geliştirmek istediklerini ve proje için de bahse konu araziye talip olduklarını ifade etti.

Bahse konu bölgede 190 dönümlük bir devlet arazisinin verildiğine işaret eden Bağlarbaşı, kendilerinin de 15 dönümlük bir arazi istediklerini bunun için de verilen kararın geri alınmasını istediklerini kaydetti.

 


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Son Güncelleme: 07.08.2018 12:57
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