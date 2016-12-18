Yeşil Barış Hareketi Kumyalı Kıyısının Yağmalandığını İddia Etti

Yeşil Barış Hareketi, Kumyalı’da kıyı yağması yaşandığını ileri sürdü.

Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kumyalı balıkçı barınağı ile Bafra arasındaki kıyı boyunca 565 dönümlük, Anayasa koruması altındaki alçak orman arazilerinin büyük bir hesapsızlıkla geceden sabaha duyarsız, acımasız vahşi yapılara teslim edildiği savunuldu.

Çevre ve turizmin aynı bakanlıkta olmasının denetimi sıfırladığı iddia edilen açıklamada, yatırım adı altında, doğa harikası yeni bir alanın daha Anayasa, Ülkesel Fiziki Plan, Orman Yasası ve Turizm Gelişim Yasası bilerek çiğnenerek, resmi makamlar tarafından usulsüz olarak bu bölgeye ve ülkeye yakışmayacak türden gelişmeler için elden çıkarıldığı öne sürüldü.

Açıklamada, yasaların her gün resmi makamlar tarafından ayaklar altına alındığı ileri sürülerek, bu ihlaller idari açıdan kovuşturulmadığı için siyasilerin giderek daha pervasız davranmaya başladıkları iddia edildi.

Geriye dönüşü olmayacak boyutlarda çevre felaketi yaratacak yatırımlara son verilmesi istenen Yeşil Barış Hareketi açıklamasında, Kumyalı’daki girişimin ivedilikle durdurulması talep edildi.