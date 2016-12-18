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18 Aralık 2016 Pazar 08:08

Yeşil Barış Hareketi Kumyalı Kıyısının Yağmalandığını İddia Etti

Yeşil Barış Hareketi Kumyalı Kıyısının Yağmalandığını İddia Etti
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 Yeşil Barış Hareketi, Kumyalı’da  kıyı yağması yaşandığını ileri sürdü.

Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kumyalı  balıkçı barınağı ile Bafra arasındaki kıyı boyunca 565 dönümlük, Anayasa koruması altındaki alçak orman arazilerinin büyük bir hesapsızlıkla  geceden sabaha duyarsız, acımasız vahşi yapılara teslim edildiği savunuldu.

Çevre ve turizmin aynı bakanlıkta olmasının denetimi sıfırladığı iddia edilen açıklamada, yatırım adı altında, doğa harikası yeni bir alanın  daha Anayasa, Ülkesel Fiziki Plan, Orman Yasası ve Turizm Gelişim Yasası bilerek çiğnenerek, resmi makamlar tarafından usulsüz olarak bu bölgeye ve ülkeye yakışmayacak türden gelişmeler için elden çıkarıldığı öne sürüldü.

Açıklamada, yasaların  her gün resmi makamlar tarafından ayaklar altına alındığı ileri sürülerek, bu ihlaller idari açıdan kovuşturulmadığı için siyasilerin  giderek daha pervasız davranmaya başladıkları iddia edildi.

Geriye dönüşü olmayacak boyutlarda çevre felaketi yaratacak yatırımlara  son verilmesi istenen Yeşil Barış Hareketi açıklamasında,  Kumyalı’daki  girişimin ivedilikle durdurulması talep edildi.

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