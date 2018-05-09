"Yeşil Barış Hareketi: “Dünya Göçmen Kuşlar Günü Ülke Gündeminde Yeteri Kadar Yer Tutmuyor”

Yeşil Barış Hareketi betonlaşma, aşırı avlanma, hava kirliliği, zehirler, sanayi kimyasalları, manyetik kirlilik ve atıkların göçmen kuşların yaşamını da tehdit ettiğini kaydederek, “Dünya Göçmen Kuşlar Günü ülke gündeminde yeteri kadar yer tutmuyor” eleştirisinde bulundu.

Bu alanda bir yığın sorun yaşanırken bunların hiçbirine yönelik çözüm üretilmediğini savunan ve bunu “üzücü” olarak değerlendiren Yeşil Barış Hareketi olarak başta yetkililer olmak üzere herkesi harekete geçmeye çağırdı.

“9-10 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü” nedeniyle mesaj yayımlayan Yeşil Barış Hareketi, “Sulak alanları arsaya çevirirken, sadece kendi rantını, avlarken sadece kendi keyfini düşünen insanın, yılda bir kez durup ne yapmakta olduğunu düşünmesini ve anlamasını hedefleyen Dünya Göçmen Kuşlar Günü ne yazık ki ülkemiz gündeminde yeteri kadar yer bulmuyor. Biz insanlar sorumsuzca yarattığımız engellerle, yaşamsal dengeleri oluşturmaya çalışan kuşlara ölümcül tehditler yaratıyoruz” ifadelerine yer de verdi.

