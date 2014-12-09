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Yeşil Barış Hareketi Bakan Uluçay’dan Destek Talep Etti

Yeşil Barış Hareketi, İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay’dan, başlattıkları Teneke çocuk projesiyle ilgili destek talep etti. 

Yeşil Barış Hareketi Bakan Uluçay’dan Destek Talep Etti

Yeşil Barış Hareketi, İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay’dan, başlattıkları Teneke çocuk projesiyle ilgili destek talep etti. 

09 Aralık 2014 Salı 16:10
Yeşil Barış Hareketi Bakan Uluçay’dan Destek Talep Etti
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Yeşil Barış Hareketi, İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay’dan, başlattıkları Teneke çocuk projesiyle ilgili destek talep etti

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Hareket heyeti, Bakan Uluçay’ı ziyaret etti.

Ziyarette heyet adına konuşma yapan Başkan Doğan Sahir, dünyada doğal kaynaklar ve insan faaliyetlerinin tükenmekte olduğunu, ülkede de çevre kirliliği ve kaynakların tüketiminin çok fazla olduğunu kaydederek, çevre atıklarının azaltılmasına yönelik teneke çocuk projesine hayat verdiklerini belirtti.

Atıkları azaltmak ve bu atıkları yeniden kullanmak gerektiğini belirten Sahir, İçişleri Bakanlığından destek talebinde bulundu.

İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay ise; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yeşil Barış Hareketini başlatmış olduğu anlamlı projeden dolayı tebrik etti.

Ülkenin bu tip projelere ve atılımlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Uluçay, Bakanlık olarak belediyelerle de çalışarak bu projeye katkı koymaya hazır olduklarını ifade etti.

Bunun yanında katı atıklardan enerji üretilmesi ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini ve ihale aşamasında olduğunu, en kısa zamanda sonuçlanmasının hedeflendiğini aktaran Uluçay, genel amacın bölgelerdeki çöp alanlarının temizlenerek, çöp alanı olarak kullanılmaması ve sürdürülebilir bir çevre yaratmak olduğunu ifade etti.

Uluçay, Yeşil Barış Hareketinin öncülük ettiği çevre projesine,  ilgili kaymakamlıklar ve belediyelerin katkıları ile ortak olup gereken desteğin verileceğini belirtti.

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