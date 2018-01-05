banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116389
ALTIN
159.058
DOLAR
3.7538
STERLİN
5.0824
EURO
4.5255
Empati İle Hırsızlık
Empati İle Hırsızlık
Alkollü Trafik Canavarı Tutuklu Yargılanacak
Alkollü Trafik Canavarı Tutuklu Yargılanacak
Feci Kaza: 1 Ağır Yaralı
Feci Kaza: 1 Ağır Yaralı
Ercan’da Uyuşturucu
Ercan’da Uyuşturucu
banner256

Yerli ürünlerin 4'ünde limit üstü kalıntı

Yerli ürünlerin 4'ünde limit üstü kalıntı

05 Ocak 2018 Cuma 10:43
Yerli ürünlerin 4'ünde limit üstü kalıntı
banner238

Tarım Dairesi 29 Aralık 2017-4 Ocak 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.   

İthal ürünlerden Elma Çeşitleri, Yeşil Biber,Çeri Domates,Buğday,Armut Çeşitleri,

Sultani Üzüm ve Cennet Hurması olmak üzere 18 numunenin 18’i de temiz olup hiçbir

numunede limit üstü kalıntıya ratlanmamıştır.

Yerli ürünlerden Marul Çeşitleri, Maydanoz, Enginar, Mandalin, Pazı, Çiçek Lahanası,

Ispanak, Gömeç, Pancar, Patates, Golyandro, Bezelye, Pırasa, Çilek, Patlıcan, Kereviz

ve Mandalin olmak üzere 40 numuneden 36’ı temiz olup 4 üründe limit üstü kalıntıya

rastlanmıştır.   

Bu hafta yapılan analizde limit üstü çıkan  Düzce’de Halil Bender ve Türkmenköy’ de

Pembe Deveciler’e ait Ispanak, Tatlısu’da Cuma Özdemir’e ait Domates ve

Çatalköy’de Ahmet Kayım’a ait  Pazı da 2. alımda limit üstü çıkmasından dolayı

ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar  durdurulmuştur.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Onbaşı İşletmeleri Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

2

Onbaşı İşletmeleri Ltd.

İthal

Elma(Starking)

Temiz

3

Köşe Tic.Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

4

Köşe Tic.Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

5

SVS Tic.Ltd.

İthal

Elma(Starking)

Temiz

6

SVS Tic.Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

7

Onbaşı İş.Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

8

Onbaşı İş.Ltd.

İthal

Yeşil Cin Biber

Temiz

9

SVS Tic.Şti.Ltd.

İthal

Cennet Hurması

Temiz

10

SVS Tic.Şti.Ltd.

İthal

Elma(Starking)

Temiz

11

SVS Tic.Şti.Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

12

Nej Grain Ltd.

İthal

Buğday

Temiz

13

Akari Free Port

İthal

Buğday

Temiz

14

SVS Tic.Şti.Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

15

SVS Tic.Şti.Ltd.

İthal

Cennet Hurması

Temiz

16

SVS Tic.Şti.Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

17

SVS Tic.Şti.Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

18

SVS Tic.Şti.Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

19

Mustafa Bayramoğlu

İskele

Enginar(İh)

Temiz

20

Emirali Kırşan

İskele

Enginar(İh)

Temiz

21

Fatma Sesigüzel

İskele

Enginar(İh)

Temiz

22

Bayur Ltd.

Haspolat

Maydanoz

Temiz

23

Bayur Ltd.

Haspolat

Ispanak

Temiz

24

Bayur Ltd.

Haspolat

Gömeç

Temiz

25

Bayur Ltd.

Haspolat

Ç.Lahanası

Temiz

26

Gökhan Öztugay

İskele

Enginar(İh)

Temiz

27

Mustafa Arkoy

Çayönü

Pancar

Temiz

28

Halil Bender

Düzce

Ispanak

Limit Üstü

29

Sadık Kıllıç

Düzce

Patates

Temiz

30

Hasan Beşerler

Düzce

Ispanak

Temiz

31

Mustafa Lekesiz

İncirli

Ispanak

Temiz

32

Ayşe Deniz

İncirli

Golyandro

Temiz

33

Gürsel Çağasel

Beyarmuda

Patates

Temiz

34

Hasan N.Haydaroğluları

Beyarmuda

Patates

Temiz

35

Pembe Deveciler

Türkmenköy

Ispanak

Limit Üstü

36

Halil Turan

Güzelyurt

Mandalin(İh)

Temiz

37

Gürsel Sekmen

Gaziveran

Mandalin(İh)

Temiz

38

Özden Kuvvetlioğlu

Doğancı

Mor K. Marul

Temiz

39

Özden Kuvvetlioğlu

Doğancı

Marul

Temiz

40

Erdinç Gönen

Cengizköy

Maydanoz

Temiz

41

Ekrem Başar

Cengizköy

Bezelye

Temiz

42

Erdinç Gönen

Cengizköy

Pazı

Temiz

43

Erdinç Gönen

Cengizköy

Pırasa

Temiz

44

Mehmet Yoran

Bostancı

Marul

Temiz

45

Mehmet Yoran

Bostancı

Ç.Lahanası

Temiz

46

Cevdet Atalar

Yeşilırmak

Çilek

Temiz

47

Ali Kandulu

Aydınköy

Patlıcan

Temiz

48

Macit H.Yusuf

Güzelyurt

Mandalin

Temiz

49

Galehan Öztugay

İskele

Enginar(İh)

Temiz

50

Sema Oğur

İskele

Enginar(İh)

Temiz

51

Hatice Sancar

Yeniboğaziçi

Enginar(İh)

Temiz

52

Hacı Çelik

Tatlısu

Domates

Temiz

53

Cuma Özdemir

Tatlısu

Domates

Limit Üstü

54

İllias Pedri

Koruçam

Kereviz

Temiz

55

İllias Pedri

Koruçam

Domates

Temiz

56

Mithat Kayıkçı

Akdeniz

Patlıcan

Temiz

57

Mithat Kayıkçı

Akdeniz

Marul

Temiz

58

Ahmet Kayım

Çatalköy

Pazı

Limit Üstü

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZGÜRGÜN: “UBP’LİLER BU ÜLKENİN EN ONURLU, HAYSİYETLİ, İNANÇLI İNSANLARI”
ÖZGÜRGÜN: “UBP’LİLER BU ÜLKENİN EN ONURLU, HAYSİYETLİ, İNANÇLI İNSANLARI”
PROPAGANDA YARIN 18.00’DE SONA ERİYOR
PROPAGANDA YARIN 18.00’DE SONA ERİYOR
Anne mahkemede haykırdı: "O benim yaşama sebebimdi"
Anne mahkemede haykırdı: "O benim yaşama sebebimdi"

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim