Yerli ürünlerin 4'ünde limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 29 Aralık 2017-4 Ocak 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
|
İthal ürünlerden Elma Çeşitleri, Yeşil Biber,Çeri Domates,Buğday,Armut Çeşitleri,
Sultani Üzüm ve Cennet Hurması olmak üzere 18 numunenin 18’i de temiz olup hiçbir
numunede limit üstü kalıntıya ratlanmamıştır.
Yerli ürünlerden Marul Çeşitleri, Maydanoz, Enginar, Mandalin, Pazı, Çiçek Lahanası,
Ispanak, Gömeç, Pancar, Patates, Golyandro, Bezelye, Pırasa, Çilek, Patlıcan, Kereviz
ve Mandalin olmak üzere 40 numuneden 36’ı temiz olup 4 üründe limit üstü kalıntıya
rastlanmıştır.
|
|
|
|
Bu hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Düzce’de Halil Bender ve Türkmenköy’ de
Pembe Deveciler’e ait Ispanak, Tatlısu’da Cuma Özdemir’e ait Domates ve
Çatalköy’de Ahmet Kayım’a ait Pazı da 2. alımda limit üstü çıkmasından dolayı
ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.
|
|
|
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
|
|
1
|
Onbaşı İşletmeleri Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
|
|
2
|
Onbaşı İşletmeleri Ltd.
|
İthal
|
Elma(Starking)
|
Temiz
|
|
|
3
|
Köşe Tic.Ltd.
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
|
|
4
|
Köşe Tic.Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
|
|
5
|
SVS Tic.Ltd.
|
İthal
|
Elma(Starking)
|
Temiz
|
|
|
6
|
SVS Tic.Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
|
|
7
|
Onbaşı İş.Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
|
|
8
|
Onbaşı İş.Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Cin Biber
|
Temiz
|
|
|
9
|
SVS Tic.Şti.Ltd.
|
İthal
|
Cennet Hurması
|
Temiz
|
|
|
10
|
SVS Tic.Şti.Ltd.
|
İthal
|
Elma(Starking)
|
Temiz
|
|
|
11
|
SVS Tic.Şti.Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
|
|
12
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Buğday
|
Temiz
|
|
|
13
|
Akari Free Port
|
İthal
|
Buğday
|
Temiz
|
|
|
14
|
SVS Tic.Şti.Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
|
|
15
|
SVS Tic.Şti.Ltd.
|
İthal
|
Cennet Hurması
|
Temiz
|
|
|
16
|
SVS Tic.Şti.Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
|
|
17
|
SVS Tic.Şti.Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
|
|
18
|
SVS Tic.Şti.Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
|
|
19
|
Mustafa Bayramoğlu
|
İskele
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
|
|
20
|
Emirali Kırşan
|
İskele
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
|
|
21
|
Fatma Sesigüzel
|
İskele
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
|
|
22
|
Bayur Ltd.
|
Haspolat
|
Maydanoz
|
Temiz
|
|
|
23
|
Bayur Ltd.
|
Haspolat
|
Ispanak
|
Temiz
|
|
|
24
|
Bayur Ltd.
|
Haspolat
|
Gömeç
|
Temiz
|
|
|
25
|
Bayur Ltd.
|
Haspolat
|
Ç.Lahanası
|
Temiz
|
|
|
26
|
Gökhan Öztugay
|
İskele
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
|
|
27
|
Mustafa Arkoy
|
Çayönü
|
Pancar
|
Temiz
|
|
|
28
|
Halil Bender
|
Düzce
|
Ispanak
|
Limit Üstü
|
|
|
29
|
Sadık Kıllıç
|
Düzce
|
Patates
|
Temiz
|
|
|
30
|
Hasan Beşerler
|
Düzce
|
Ispanak
|
Temiz
|
|
|
31
|
Mustafa Lekesiz
|
İncirli
|
Ispanak
|
Temiz
|
|
|
32
|
Ayşe Deniz
|
İncirli
|
Golyandro
|
Temiz
|
|
|
33
|
Gürsel Çağasel
|
Beyarmuda
|
Patates
|
Temiz
|
|
|
34
|
Hasan N.Haydaroğluları
|
Beyarmuda
|
Patates
|
Temiz
|
|
|
35
|
Pembe Deveciler
|
Türkmenköy
|
Ispanak
|
Limit Üstü
|
|
|
36
|
Halil Turan
|
Güzelyurt
|
Mandalin(İh)
|
Temiz
|
|
|
37
|
Gürsel Sekmen
|
Gaziveran
|
Mandalin(İh)
|
Temiz
|
|
|
38
|
Özden Kuvvetlioğlu
|
Doğancı
|
Mor K. Marul
|
Temiz
|
|
|
39
|
Özden Kuvvetlioğlu
|
Doğancı
|
Marul
|
Temiz
|
|
|
40
|
Erdinç Gönen
|
Cengizköy
|
Maydanoz
|
Temiz
|
|
|
41
|
Ekrem Başar
|
Cengizköy
|
Bezelye
|
Temiz
|
|
|
42
|
Erdinç Gönen
|
Cengizköy
|
Pazı
|
Temiz
|
|
|
43
|
Erdinç Gönen
|
Cengizköy
|
Pırasa
|
Temiz
|
|
|
44
|
Mehmet Yoran
|
Bostancı
|
Marul
|
Temiz
|
|
|
45
|
Mehmet Yoran
|
Bostancı
|
Ç.Lahanası
|
Temiz
|
|
|
46
|
Cevdet Atalar
|
Yeşilırmak
|
Çilek
|
Temiz
|
|
|
47
|
Ali Kandulu
|
Aydınköy
|
Patlıcan
|
Temiz
|
|
|
48
|
Macit H.Yusuf
|
Güzelyurt
|
Mandalin
|
Temiz
|
|
|
49
|
Galehan Öztugay
|
İskele
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
|
|
50
|
Sema Oğur
|
İskele
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
|
|
51
|
Hatice Sancar
|
Yeniboğaziçi
|
Enginar(İh)
|
Temiz
|
|
|
52
|
Hacı Çelik
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
|
|
53
|
Cuma Özdemir
|
Tatlısu
|
Domates
|
Limit Üstü
|
|
|
54
|
İllias Pedri
|
Koruçam
|
Kereviz
|
Temiz
|
|
|
55
|
İllias Pedri
|
Koruçam
|
Domates
|
Temiz
|
|
|
56
|
Mithat Kayıkçı
|
Akdeniz
|
Patlıcan
|
Temiz
|
|
|
57
|
Mithat Kayıkçı
|
Akdeniz
|
Marul
|
Temiz
|
|
|
58
|
Ahmet Kayım
|
Çatalköy
|
Pazı
|
Limit Üstü
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|