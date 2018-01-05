Yerli ürünlerin 4'ünde limit üstü kalıntı

İthal ürünlerden Elma Çeşitleri, Yeşil Biber,Çeri Domates,Buğday,Armut Çeşitleri, Sultani Üzüm ve Cennet Hurması olmak üzere 18 numunenin 18’i de temiz olup hiçbir numunede limit üstü kalıntıya ratlanmamıştır. Yerli ürünlerden Marul Çeşitleri, Maydanoz, Enginar, Mandalin, Pazı, Çiçek Lahanası, Ispanak, Gömeç, Pancar, Patates, Golyandro, Bezelye, Pırasa, Çilek, Patlıcan, Kereviz ve Mandalin olmak üzere 40 numuneden 36’ı temiz olup 4 üründe limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.