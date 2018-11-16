banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92822
ALTIN
209.826
DOLAR
5.3520
STERLİN
6.8560
EURO
6.0683
Mevlevi atış alanında havan atışları yapılacak
Mevlevi atış alanında havan atışları...
15 Kasım talihlisi belli oldu
15 Kasım talihlisi belli oldu
Yerli ürünlerin 1’inde ilaç kalıntısına rastlandı
Yerli ürünlerin 1’inde ilaç kalıntısına...
Alsancak'da ev yangın
ALSANCAK'TA EV YANGINI
banner282

Yerli ürünlerin 1’inde ilaç kalıntısına rastlandı

TARIM DAİRESİ HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI..

Yerli ürünlerin 1’inde ilaç kalıntısına rastlandı

TARIM DAİRESİ HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI..

16 Kasım 2018 Cuma 11:22
Yerli ürünlerin 1’inde ilaç kalıntısına rastlandı

Tarım Dairesi 9-15 Kasım tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre ithal ürünlerden altısında yerli ürünlerin birinde ilaç kalıntısına rastlandı. 

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendiriliyor.
İthal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, üzüm (r.g), armut çeşitleri,beyaz lahana,biber çeşitleri,ayçiçek küsbesi, cennet meyvesi, lolorosso, pamuk tohumu küsbesi, pul biber çeşitleri, patates ve salatalık olmak üzere 40 numuneden 34'ü temiz olup 6 numunede ilaç kalıntısına rastlandı.
SVS Ltd ait armut(ank) ve kırmızı acı biberden alınan numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilirken, ORC Foods Ltd ait armut(ank) ve elma (golden), Köşe Tic. Ltd’e ait cennet meyvesi, Hakan Düzgün'e ait acı kırmızı pul biberden alınan numunelerde de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.
Yerli ürünlerden patlıcan, maydanoz, domates, pazı, salatalık, taze fasulye, ıspanak, yeşil lahana, gulumra, karnıbahar, brokoli, şafuri kabak, marul, kereviz, pırasa ve çiçek lahanası olmak üzere 27 numuneden 26'sı temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
Gazimağusa’da Ayşe Dağtepe'ye ait pazıdan alınan üçüncü numunenin temiz çıkmasından dolayı ürünün hasadına izin verilirken, Mormenekşe'de Akıle Sesigüzel'e ait kerevizden alınan numune sonucunda, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün bir sonraki laboratuvar analizine kadar hasadı durduruldu.
















 

Son Güncelleme: 16.11.2018 14:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diş Hekimliği Haftası 19- 25 Kasım Tarihleri Arasında Çeşitli Etkinliklerle Kutlanacak
Diş Hekimliği Haftası 19- 25 Kasım Tarihleri Arasında Çeşitli Etkinliklerle Kutlanacak
1 Milyon Tl’lik Büyük İkramiye Talihlisine Teslim Edildi
1 Milyon Tl’lik Büyük İkramiye Talihlisine Teslim Edildi
Bazı Kurul İlaçları Artık Devlet Hastanesi Eczanelerinden Alınabilecek
Bazı Kurul İlaçları Artık Devlet Hastanesi Eczanelerinden Alınabilecek
Giad Derinya Ve Aplıç Kapılarının Açılmasını Değerlendirdi
Giad Derinya Ve Aplıç Kapılarının Açılmasını Değerlendirdi
Türkiye-kktc Ticaret Odası Forumu...pekcan:
Türkiye-kktc Ticaret Odası Forumu...pekcan: "türk Eximbank'ın Kapıları Kktc'li İhracatçılarımıza Açıktır"
Mevlevi atış alanında havan atışları yapılacak
Mevlevi atış alanında havan atışları yapılacak
15 Kasım talihlisi belli oldu
15 Kasım talihlisi belli oldu
Tak Özel Dosya... Atun: Kktc'yi Kurunca, ‘tanınma Olmadan Görüşmem’ Demeliydik
Tak Özel Dosya... Atun: Kktc'yi Kurunca, ‘tanınma Olmadan Görüşmem’ Demeliydik
Tak Özel Dosya.. Durduran: “devletin Ne Bağımsız Olmasını Arzu Ettik, Ne De Çaba Harcadık
Tak Özel Dosya.. Durduran: “devletin Ne Bağımsız Olmasını Arzu Ettik, Ne De Çaba Harcadık"
En fazla yağış Zafer Burnu’nda kaydedildi
En fazla yağış Zafer Burnu’nda kaydedildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim