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Yerel Seçime Doğru… Güngördü Ktmmob’yi Ziyaret Etti

GÜNGÖRDÜ: “İMAR PLANIYLA EMİRNAME DÖNEMİ SONLANDI”

Yerel Seçime Doğru… Güngördü Ktmmob’yi Ziyaret Etti

GÜNGÖRDÜ: “İMAR PLANIYLA EMİRNAME DÖNEMİ SONLANDI”

25 Mayıs 2018 Cuma 15:21
Yerel Seçime Doğru… Güngördü Ktmmob’yi Ziyaret Etti
GÜNGÖRDÜ: “İMAR PLANIYLA EMİRNAME DÖNEMİ SONLANDI”

Lefkoşa, 25 Mayıs 18 : Girne Bağımsız Belediye Başkan adayı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti.
Basın bürosunun açıklamasına göre Nidai Güngördü, görevde olduğu sürede yaptığı icraatlardan bahsederek, oda ile sürekli istişare içinde olduklarını ifade etti.
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“İMAR PLANINI HAZIRLAMAK BİZE NASİP OLDU”

Nidai Güngördü ziyarette yaptığı konuşmada, 2010 yılında verilen çok katlı izinler nedeniyle Girne’de nüfus ve trafik yoğunluğunun arttığına işaret ederek, bu gelişmenin çözümünün imar planı olduğunu söyledi.

Nidai Güngördü, 1989 yılında çıkarılan yasaya göre 3 yıl içinde kentlerin imar planlarının hazırlanması gerekirken, 2016 yılına kadar Girne ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığını ifade etti. Güngördü, göreve başlamasıyla konuyla ilgili İçişleri Bakanı’na yazı yazıp süreci başlattığını belirterek, 23 ayda hazırlanan planı 27 yıl sonra hayata geçirmenin kendilerine nasip olduğunu vurguladı. Planla ilgili olumlu sonuçların 5 yıl içinde alınmaya başlanacağını aktaran Güngördü, plan sayesinde emirnameler döneminin sona erdiğini kaydetti.

“SAĞLAMLAŞTIRMA VE RESTORE ÇALIŞMALARI YAPTIK”

Nidai Güngördü, kültür merkezi ve yıkık kulede sağlamlaştırma çalışması yapıp, kent yaşamına kazandırdıklarını belirterek, eski trafo binasını yıkılmaktan kurtarıp, restore ederek sanat galerisine dönüştürdüklerini söyledi. Nidai Güngördü, belediyenin yeni hizmet binasının eylül ayında hizmete gireceğini, kent müzesi için çalışmalara başlandığını, atık su arıtma tesisinin geliştirilmesi için ihale aşamasında olunduğunu ve kordonboyu projesine ise yakın zamanda başlanacağını kaydetti.

“DOĞU ÇEVRE YOLU YAPILMALI”
Nidai Güngördü, nüfusa bağlı olarak artan trafiğe çözüm için Trafik Ulaşım Master Planını hazırladıklarını belirterek, Doğu Çevre Yolu yapılmadığı sürece trafik yükünün azaltılamayacağını ifade etti. Güngördü, iş yeri açma izinlerini verirken, engellilerle ilgili düzenleme ve güvenlik kamerası zorunluluğu getirdiklerini kaydetti. Kentte ez 30 dönüm büyüklüğünde bir rekreasyon alanına ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, arazinin bulunmasıyla çalışmalara başlanacağını dile getirdi.
(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI
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