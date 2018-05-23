Yerel Seçime Doğru.. Güngördü, Esnaf Ve ZanaatkÂrlarla Sohbet Etti

Lefkoşa, 23 Mayıs 18 (.): Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nı (KTEZO) ziyaret ederek, Başkan Mahmut Kanber ve Genel Koordinatör Hürrem Tulga ile görüş alış verişinde bulundu.Nidai Güngördü Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kanber ve Tulga, bağımsız aday Nidai Güngördü’nün başkanlığı döneminde KTEZO’ya büyük katkıları olduğunu belirtti.Güngördü, ziyarette yaptığı konuşmada, meslek gruplarını tek bir çatı altında toplayan ve 1994 yılından itibaren ciddi bir örgütlenme süreci yaşayan KTEZO’nun yaptığı bu çalışmaların verimini son 5 yıldan beridir almaya başladığını söyledi.Merhum Taner Akcan’ın KTEZO’nün gelişiminde büyük katkıları olduğunu dile getiren Güngördü, meslek eğitimlerinin önemli olduğunu, ülkede yaşanan usta eleman sıkıntısının yapılan eğitim çalışmalarıyla aşılmaya başladığını ifade etti.KTEZO tarafından eğitim ve çıraklık kursları yapılan SOS Çocuk Köyü bünyesindeki GİGEM’e destek vermekten mutluluk duyduğunu anlatan Güngördü, esnaf ve zanaatkarların önünün açılması için yerel yönetimlerin katkı koyması gerektiğini belirtti.(GÖZ/FEZ) FOTOĞRAFLI