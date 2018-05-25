Yerel Seçime Doğru… Ctp Değirmenlik Belediye Başkan Adayı Karavezirler Gündüz Bakım Merkezi’ni Ziyaret Etti

“HİZMETİ AYAKLARINA GÖTÜRECEĞİZ”Lefkoşa, 25 Mayıs 18 (.): CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve Belediye Meclis Üyeliği adayları, Değirmenlik Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi’ni ziyaret etti.Karavezirler, merkezin yaşlılar için çok önemli bir yatırım olduğunu belirtti.CTP Basın Bürosu’nun haberine göre Karavezirler, 24 Haziran sonrasında da bu merkezin çalışmalarını yoğunlaştırarak sadece buraya gidenlerin belediye hizmetlerinden faydalanmayacağını, evinden çıkamayan bu bölgedeki tüm yaşlı ve engelli bireylere ulaşmak için el birliğiyle çalışma yapılacağını vurguladı.Karavezirler, “Önümüzdeki dönemde Sağlık Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde Gündüz Bakım Merkezi’mizin öncülüğünde, belediye sınırları içerisinde 65 yaş üstü olan ve bakıma muhtaç insanlarımız belediyece evlerinden alınarak Değirmenlik Sağlık Ocağı’na getirilecek, burada tedavileri ve muayeneleri yapılacak. Hizmeti ayaklarına götüreceğiz” dedi.Halihazırda Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Değirmenlik Sağlık Ocağı’nın 16 köye, 15 bin nüfusa hizmet ettiğini ifade eden Karavezirler, ilk etapta Değirmenlik Sağlık Ocağı’nın binasının tamir, tadilat ve boya işlerinin yapılacağını ve çağdaş bir görünüm kazandırılacağını kaydetti.SAĞLIK OCAĞINA MİNİ LABORATUVARBölgedeki bir diğer büyük eksikliği de dile getiren Ali Karavezirler, “Değirmenlik Sağlık Ocağı bünyesinde mini bir laboratuvar kurularak küçük çapta tahlillerin yapılabilmesi için bakanlıkla istişare edeceğiz” diye konuştu.Sağlık ocağının daha iyi ve daha etkin hizmet verebilmesi ve vatandaşın kendi bölgesinde daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için doktor sayısının da artırılması gerektiğini kaydeden Karavezirler, Sağlık Bakanlığı’yla istişare edilerek, iç hastalıkları uzmanı, diş hekimi, çocuk sağlığı ve kadın doğum uzmanı gibi en temel doktor ihtiyaçlarının bölgeye kazandırılması için çalışılacaklarını söyledi.(GÜL/HÖ) FOTOĞRAFLI