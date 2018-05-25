Yerel Seçime Doğru… Ctp Değirmenlik Belediye Başkan Adayı Karavezirler Gündüz Bakım Merkezi’ni Ziyaret Etti

“HİZMETİ AYAKLARINA GÖTÜRECEĞİZ”
Lefkoşa, 25 Mayıs 18 (.): CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve Belediye Meclis Üyeliği adayları, Değirmenlik Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi’ni ziyaret etti.
Karavezirler, merkezin yaşlılar için çok önemli bir yatırım olduğunu belirtti.
CTP Basın Bürosu’nun haberine göre Karavezirler, 24 Haziran sonrasında da bu merkezin çalışmalarını yoğunlaştırarak sadece buraya gidenlerin belediye hizmetlerinden faydalanmayacağını, evinden çıkamayan bu bölgedeki tüm yaşlı ve engelli bireylere ulaşmak için el birliğiyle çalışma yapılacağını vurguladı.
Karavezirler, “Önümüzdeki dönemde Sağlık Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde Gündüz Bakım Merkezi’mizin öncülüğünde, belediye sınırları içerisinde 65 yaş üstü olan ve bakıma muhtaç insanlarımız belediyece evlerinden alınarak Değirmenlik Sağlık Ocağı’na getirilecek, burada tedavileri ve muayeneleri yapılacak. Hizmeti ayaklarına götüreceğiz” dedi.
SAĞLIK OCAĞINA MİNİ LABORATUVAR
Bölgedeki bir diğer büyük eksikliği de dile getiren Ali Karavezirler, “Değirmenlik Sağlık Ocağı bünyesinde mini bir laboratuvar kurularak küçük çapta tahlillerin yapılabilmesi için bakanlıkla istişare edeceğiz” diye konuştu.
Sağlık ocağının daha iyi ve daha etkin hizmet verebilmesi ve vatandaşın kendi bölgesinde daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için doktor sayısının da artırılması gerektiğini kaydeden Karavezirler, Sağlık Bakanlığı’yla istişare edilerek, iç hastalıkları uzmanı, diş hekimi, çocuk sağlığı ve kadın doğum uzmanı gibi en temel doktor ihtiyaçlarının bölgeye kazandırılması için çalışılacaklarını söyledi.
(GÜL/HÖ) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 25 Mayıs 18 (.): CTP Değirmenlik Belediyesi Başkan adayı Ali Karavezirler ve Belediye Meclis Üyeliği adayları, Değirmenlik Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi’ni ziyaret etti.
Karavezirler, merkezin yaşlılar için çok önemli bir yatırım olduğunu belirtti.
CTP Basın Bürosu’nun haberine göre Karavezirler, 24 Haziran sonrasında da bu merkezin çalışmalarını yoğunlaştırarak sadece buraya gidenlerin belediye hizmetlerinden faydalanmayacağını, evinden çıkamayan bu bölgedeki tüm yaşlı ve engelli bireylere ulaşmak için el birliğiyle çalışma yapılacağını vurguladı.
Karavezirler, “Önümüzdeki dönemde Sağlık Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde Gündüz Bakım Merkezi’mizin öncülüğünde, belediye sınırları içerisinde 65 yaş üstü olan ve bakıma muhtaç insanlarımız belediyece evlerinden alınarak Değirmenlik Sağlık Ocağı’na getirilecek, burada tedavileri ve muayeneleri yapılacak. Hizmeti ayaklarına götüreceğiz” dedi.
SAĞLIK OCAĞINA MİNİ LABORATUVAR
Bölgedeki bir diğer büyük eksikliği de dile getiren Ali Karavezirler, “Değirmenlik Sağlık Ocağı bünyesinde mini bir laboratuvar kurularak küçük çapta tahlillerin yapılabilmesi için bakanlıkla istişare edeceğiz” diye konuştu.
Sağlık ocağının daha iyi ve daha etkin hizmet verebilmesi ve vatandaşın kendi bölgesinde daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için doktor sayısının da artırılması gerektiğini kaydeden Karavezirler, Sağlık Bakanlığı’yla istişare edilerek, iç hastalıkları uzmanı, diş hekimi, çocuk sağlığı ve kadın doğum uzmanı gibi en temel doktor ihtiyaçlarının bölgeye kazandırılması için çalışılacaklarını söyledi.
(GÜL/HÖ) FOTOĞRAFLI