banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95876
ALTIN
186.684
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0078
EURO
5.2589
Trafik Kazasında 28 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı!
Girne'de motosiklet kazası!
Kızılay Derneği tarafından ada genelinde ramazan gıda kolileri dağıtıldı
1000 İHTİYAÇ SAHİBİ AİLEYE ULAŞILDI
Motosiklet kazasında yaralanan genç için acil kan aranıyor
Son Dakika
ÇOK ACİL KAN ARANIYOR
Motosiklet kazası
MOTOSİKLET KAZASI
banner282

Yerel Seçime Doğru... Aziz Kaya Doğancı’daydı

Lefkoşa, 10 Haziran 18 : Lefke Belediye Başkanı ve Başkan adayı Aziz Kaya, Belediye Meclis Üyeliği adaylarıyla Doğancı’da bildiri dağıttı. 

Yerel Seçime Doğru... Aziz Kaya Doğancı’daydı

Lefkoşa, 10 Haziran 18 : Lefke Belediye Başkanı ve Başkan adayı Aziz Kaya, Belediye Meclis Üyeliği adaylarıyla Doğancı’da bildiri dağıttı. 

10 Haziran 2018 Pazar 11:49
Yerel Seçime Doğru... Aziz Kaya Doğancı’daydı
Lefkoşa, 10 Haziran 18 : Lefke Belediye Başkanı ve Başkan adayı Aziz Kaya, Belediye Meclis Üyeliği adaylarıyla Doğancı’da bildiri dağıttı. 
Partinin basın bürosundan verilen bilgiye göre, CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner’in de katıldığı ziyaretlerde, CTP ve TDP yetkilileri de bulundu. Doğancı Seçim Bürosu’nda düzenlenen etkinlikte yurttaşlara bir araya gelen Kaya, hayata geçirdikleri ve yeni dönemde geçirmeyi hedefledikleri projeleri anlattı.
Doğancı Trafik ve köy merkezi düzenleme projesinin hazır olduğunu, hayata geçtiğinde Doğancı’da trafik akışının daha güvenilir ve rahat olacağını kaydeden Kaya, “Köy girişindeki köprü ve derivasyon kanalı üzerindeki köprüler de araç ve yaya trafiğine uygun hale getirilecek” dedi.
banner277
Köy merkezinin düzenlenmesine devam edeceklerini de belirten Aziz Kaya, “Doğancı Piknik Alanı’nın bitirilmesi ve geliştirilmesi için yaptığımız katkıyı da sürdürmeye kararlıyız” açıklamasında bulundu.
(RÇ/HÖ)             FOTOĞRAFLI

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seçime Doğru... Ctp’liler Mağusa’da Yürüdü
Seçime Doğru... Ctp’liler Mağusa’da Yürüdü
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı Ve Bazı Belediye Meclis Üyeliği Adayları Haspolat’ı Ziyaret Etti
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı Ve Bazı Belediye Meclis Üyeliği Adayları Haspolat’ı Ziyaret Etti
Hp Gazimağusa İlçe Başkanı Vehit: “aktif Denetim Ve Katılım Vizyonuyla Halkımızın Karşısındayız”
Hp Gazimağusa İlçe Başkanı Vehit: “aktif Denetim Ve Katılım Vizyonuyla Halkımızın Karşısındayız”
Hp Lefkoşa İlçe Başkanı Sapsızoğlu: “yatırıma Daha Fazla Bütçe Ayıran Lefkoşa Türk Belediyesi Hayal Ediyoruz”
Hp Lefkoşa İlçe Başkanı Sapsızoğlu: “yatırıma Daha Fazla Bütçe Ayıran Lefkoşa Türk Belediyesi Hayal Ediyoruz”
“dome Otel” Belgeseli Salı Akşamı Gazeteciler Birliği’nde Gösterilecek
“dome Otel” Belgeseli Salı Akşamı Gazeteciler Birliği’nde Gösterilecek
"Güngördü’den Yardımsever Kadınlar Birliği’ni Ziyaret"
"Güngördü’den Yardımsever Kadınlar Birliği’ni Ziyaret"
DP Maraş’ta Adaylarını Tanıttı!
DP Maraş’ta Adaylarını Tanıttı!
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak...
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak...
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi!
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi!
Gibetsu Gençlik Kulübü, 12 Haziran’da “Rumuz Goncagül” Oyunuyla Sahnede!
Gibetsu Gençlik Kulübü, 12 Haziran’da “Rumuz Goncagül” Oyunuyla Sahnede!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim