Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
106569
ALTIN
170.801
DOLAR
4.0405
STERLİN
5.5504
EURO
4.8828
2 gün sağanak yağış bekleniyor…
YAĞMUR GELİYOR!
Güvenlik kamerasını kırdılar
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Lefkoşa’da hırsızlık
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK…
Müşteri çıkmadı
MÜŞTERİ ÇIKMADI
banner256
Flaş Haber
Ölümlü kaza!
Kapat

Yerel Seçim İçin 24 Haziran’a Meclis’ten Onay

MECLİS GENEL KURULU DEVAM EDİYOR

Yerel Seçim İçin 24 Haziran’a Meclis’ten Onay

MECLİS GENEL KURULU DEVAM EDİYOR

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:25
Yerel Seçim İçin 24 Haziran’a Meclis’ten Onay

MECLİS GENEL KURULU DEVAM EDİYOR

24 HAZİRAN 2018 PAZAR GÜNÜNÜN BELEDİYE BAŞKANLIĞI, BELEDİYE MECLİSİ, MUHTARLIK VE İHTİYAR HEYETİ SEÇİMLERİ İÇİN OY VERME GÜNÜ OLARAK SAPTANMASINA İLİŞKİN KARAR TASARISI OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Lefkoşa, 30 Nisan 18 (.): Yerel seçimin 24 Haziran’da yapılmasına ilişkin karar tasarısı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy birliğiyle onaylandı.

Komite gündemine ivedilikle alınan karar tasarısının görüşülmesi için oturumuna ara veren Meclis Genel Kurulu, toplantısını sürdürüyor.

Aranın ardından toplanan Genel Kurul’da belediye başkanlığı, belediye meclisi, muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri için oy verme gününün saptanmasına ilişkin karar tasarısının görüşülmesine başlandı.

ÇAVUŞOĞLU: “REFORM ESİNTİSİ HALEN GÖRÜLMÜYOR”

İlk konuşmayı UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu yaptı.

24 Haziran’da yerel seçimin yapılması gerektiğini, bunun Anayasal bir zorunluluk olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Yenierenköy Belediyesi bahanesiyle 60 gün olan seçim yasaklarının 40 güne indirilmesinin olumlu olduğunu fakat hükümette reform esintisinin halen görülmediğini kaydetti.

Şu ana kadar hükümetin bir şey yaptığını görmediklerini söyleyen Çavuşoğlu, devletin halkı ileriye götürecek bir açılım yapacak bir uğraşı olmadığını savundu. Yerel yönetimlerde bir örnek alınacak olması halinde Erenköy’ün sorunlarının çözümü için bir adım atılmadığını belirten Çavuşoğlu, “Ötelemeler bu ülkeyi ileriye götürmez” dedi.

İki yasa tasarısının oy birliğiyle geçtiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, halkın iyiliği ve refahına olan her noktada kendilerinin muhalefet olarak her konuya destek olacaklarının da göstergesi olduğunu kaydetti.

TOPAL SEÇİMİN ERTELENMESİNİ ÖNERDİ

HP Milletvekili, Hasan Topal, seçimlerin yapılmamasının daha iyi olacağını dile getirerek, “Gelin hep beraber olalım bu seçimi erteleyelim reform yapalım ve seçimi daha sonra yapalım” dedi.

 Topal, uzlaşı yapılarak seçimlerin ertelenmesini önerdi.

DERYA: “DAHA AZ DEMAGOJİ DAHA ÇOK İŞ”

CTP Milletvekili Doğuş Derya ise Meclis kürsüsünden demagoji yapılmaması gerektiğini dile getirerek, batan belediyelerin bugün ne zaman ve hangi dönem battığının açıklanması halinde burada bazı vekillerin oturamayacağını kaydetti.

Mesuliyet alınması halinde hep beraber alınması ve belediyelerin de hep beraber kurtulmasının sağlanması gerektiğini dile getiren Derya, “burada gösterilen iştahın” komitelerde de gösterilmesini isteyerek, “Daha az demagoji daha çok iş” dedi.

ÇAVUŞOĞLU

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu tekrar söz alarak, hükümetin temsilcilerinin, halkın temsilcilerinin konuşmalarına tahammül etmediğini söyledi.

Yerel seçimlerle ilgili söylenenin aşikâr olduğunu, tüm hükümetler döneminde sıkıntılar olduğunu ifade ettiklerini fakat bunların hiç duyulmadığını dile getiren Çavuşoğlu, bir adet icraatı olmayan bir hükümetin savunuculuğunun yapılmasını da “selamladığını” ifade etti.

Seçim sonuçlarının ortada olduğunu, halkın kabul etmediği bir kadro ile hükümet etmeye çalışıldığını savunan Çavuşoğlu, halkın gerçekleri izleyeceğini söyleyerek, “Tüm yalanlarınızı herkes görsün” dedi.

Geçmişte çalışılmadığına dair söylemlerin asla kabul edilemeyeceğini dile getiren Çavuşoğlu, geçmiş dönemde yapılan çalışmaları anlattı.

Nazım Çavuşoğlu, HP Milletvekili Hasan Topal’ın seçimin ertelenmesi çağrısına konusunda ise bunun anayasal bir değişikliğe gerek duyulmasından dolayı mümkün olamayacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından 24 Haziran 2018 Pazar gününün belediye başkanlığı belediye meclisi muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri için oy verme günü olarak saptanmasına ilişkin karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

(HUR/GÜL) EK VERİLECEK

Haber: Hurşide Baybora

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bay-sen, 1 Mayıs İşçi Ve Bahar Bayramı’nı Kutladı
Bay-sen, 1 Mayıs İşçi Ve Bahar Bayramı’nı Kutladı
İpek Kozası Festivali Ertelendi
İpek Kozası Festivali Ertelendi
4 Belediyede Toplam 8 Meclis Üyesi Artışı Var
4 Belediyede Toplam 8 Meclis Üyesi Artışı Var
Girne’de Belediye Personeli 1 Mayıs Dolayısıyla Çalışmayacak
Girne’de Belediye Personeli 1 Mayıs Dolayısıyla Çalışmayacak
Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Üç Aylık Mesai Alacağı Konusunda Açıklama Talep Etti
Hemşireler Ve Ebeler Sendikası Üç Aylık Mesai Alacağı Konusunda Açıklama Talep Etti
Saner, Engelli Haklarına İlişkin Önerilerini Reddeden Hükümeti Kınadı
Saner, Engelli Haklarına İlişkin Önerilerini Reddeden Hükümeti Kınadı
Şahali: “tük’ü Ne Kapatma, Ne De Başka Bir Forma Dönüştürme Niyetimiz Var”
Şahali: “tük’ü Ne Kapatma, Ne De Başka Bir Forma Dönüştürme Niyetimiz Var”
Ktezo’dan 1 Mayıs Mesajı…
Ktezo’dan 1 Mayıs Mesajı…
“parsel Parsel” Güzelyurt’taydı
“parsel Parsel” Güzelyurt’taydı
35 İlkokulda 3 Bin Çocuğa Enerji Tasarrufu Eğitimi…
35 İlkokulda 3 Bin Çocuğa Enerji Tasarrufu Eğitimi…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim