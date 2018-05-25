Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi… Partilerin Aday Belirleme Süresi Bugün Doldu

ADAYLIK BAŞVURULARI PAZARTESİ YAPILACAK, ADAYLAR 2 HAZİRAN’DA KESİNLEŞECEK VE 3 HAZİRAN’DA İLAN EDİLECEK

Lefkoşa, 25 Mayıs 18 (.): Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 24 Haziran’da yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi\'yle ilgili açıkladığı takvim uyarınca, siyasi partilerin aday belirlemeleri için tanınan süre bugün doldu.

15 Mayıs’ta başlayan seçim süreci devam ediyor.Kıbrıs Türk halkı, dört yılda bir yapılan yerel seçim için 24 Haziran’da sandığa giderek 28 belediye başkanı, 280 belediye meclis üyesi, 237 muhtar ve 952 ihtiyar heyeti üyesini seçecek.Siyasal partilerin adaylarını saptaması için belirlenen süre bugün dolarken adaylık başvuruları pazartesi mesai saatleri içinde ilçe seçim kurullarına yapılacak.YSK, adayları salı günü geçici olarak ilan edecek ve aynı gün ilçe seçim kurulları da kendi ilçelerinde çıkacak adayları, ilçe seçim kurullarının kapılarına asmak suretiyle geçici olarak ilan edecek.Adaylar 2 Haziran’da kesinleşecek ve 3 Haziran’da ilan edilecek.Oy pusulalarının düzenlenmesi ve BRT konuşmalarındaki sıra için 4 Haziran’da ad çekme işlemi yapılacak.24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi için propaganda süreci ise 4 Haziran’da başlayacak.Seçimler ile ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmaları 9 Haziran’dan sonra yayımlanamayacak.Seçmenler 24 Haziran Pazar günü yerel yöneticileri belirlemek üzere sandığa gidecek, propaganda süresi ise oy vermeden bir gün önce yani 23 Haziran Cumartesi sona erecek.(GÜL/HÖ)