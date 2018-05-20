Yerel seçimler...

KKTC’de 24 Haziran’da yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri ile ilgili sandık seçmen listeleri bugün askıya alındı.

26 Mayıs’a kadar askıda kalacak sandık seçmen listelerine 7 gün içinde itiraz veya başvuru yapılabilecek.

Bu süre içerisinde listeler saat 09.00’dan 19.00’a kadar incelenebilir ve itiraz veya başvurular, çalışma günlerinde saat 18.00’den 19.00’a, diğer günlerde ise saat 09.00’dan 10.00’a ve 18.00’den 19.00’a kadar listelerin askıda bulunduğu yerde, ilçe seçim kurullarınca görevlendirilmiş kimseler vasıtasıyla veya doğrudan ilgili ilçe seçim kuruluna yapılabilir.

Yüksek Seçim Kurulu yayımladığı duyurularda, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri ile ilgili sandık seçmen listeleri askı bildirilerinin bugün askı yerlerine asıldığını açıkladı.

CETVELLER BRTK’DE OKUNUYOR



Listelerin askıya alındığı yerler ve seçim çevrelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetveller, bugün BRTK radyosunda okunacak ve Vatan gazetesinde yayımlanacak.Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne ilçelerine ait cetveller, sabah 08.00 ana haber bülteninden sonra, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçelerine ait cetveller ise 13.30 ana haber bülteninden sonra Bayrak Radyosu’nda okunuyor.

YAZILI DELİL ŞART

Listelere yapılacak itiraz ve başvuruların yazılı delillerle desteklenmesi gerekiyor. “Yazılı delil”le, kimliği ve yurttaşlığı belgelemek bakımından kimlik kartıyla pasaport; daimi ikametgahı saptama bakımından, daimi ikametgahın bulunduğu muhtarlıktan alınan, muhtar ve iki ihtiyar heyeti üyesinin imzasını ve muhtarlık mühürünü taşıyan yazılı bir belge kastediliyor.

