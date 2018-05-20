Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102410
ALTIN
186.636
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0395
EURO
5.2816
Lokmacı Kara Kapısı’nda tutuklandı
23 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
25 yaşında hayatını kaybetti
25 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Su tankeri uçurumdan devrildi
Son Dakika
SU TANKERİ UÇURUMDAN DEVRİLDİ
banner256

Yerel seçimler...

KKTC’de 24 Haziran’da yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri ile ilgili sandık seçmen listeleri bugün askıya alındı.

Yerel seçimler...

KKTC’de 24 Haziran’da yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri ile ilgili sandık seçmen listeleri bugün askıya alındı.

20 Mayıs 2018 Pazar 07:31
Yerel seçimler...

KKTC’de 24 Haziran’da yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri ile ilgili sandık seçmen listeleri bugün askıya alındı.
26 Mayıs’a kadar askıda kalacak sandık seçmen listelerine 7 gün içinde itiraz veya başvuru yapılabilecek.
Bu süre içerisinde listeler saat 09.00’dan 19.00’a kadar incelenebilir ve itiraz veya başvurular, çalışma günlerinde saat 18.00’den 19.00’a, diğer günlerde ise saat 09.00’dan 10.00’a ve 18.00’den 19.00’a kadar listelerin askıda bulunduğu yerde, ilçe seçim kurullarınca görevlendirilmiş kimseler vasıtasıyla veya doğrudan ilgili ilçe seçim kuruluna yapılabilir.
Yüksek Seçim Kurulu yayımladığı duyurularda, Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri ile ilgili sandık seçmen listeleri askı bildirilerinin bugün askı yerlerine asıldığını açıkladı.

CETVELLER BRTK’DE OKUNUYOR

banner277
Listelerin askıya alındığı yerler ve seçim çevrelerinin ayrıldığı sandık bölgelerini gösteren cetveller, bugün BRTK radyosunda okunacak ve Vatan gazetesinde yayımlanacak.
Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne ilçelerine ait cetveller, sabah 08.00 ana haber bülteninden sonra, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçelerine ait cetveller ise 13.30 ana haber bülteninden sonra Bayrak Radyosu’nda okunuyor.

YAZILI DELİL ŞART
Listelere yapılacak itiraz ve başvuruların yazılı delillerle desteklenmesi gerekiyor. “Yazılı delil”le, kimliği ve yurttaşlığı belgelemek bakımından kimlik kartıyla pasaport; daimi ikametgahı saptama bakımından, daimi ikametgahın bulunduğu muhtarlıktan alınan, muhtar ve iki ihtiyar heyeti üyesinin imzasını ve muhtarlık mühürünü taşıyan yazılı bir belge kastediliyor.
 

Son Güncelleme: 20.05.2018 11:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı Tarafından Düzenlenen Tören Ve Etkinliklerle Kutlandı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı Tarafından Düzenlenen Tören Ve Etkinliklerle Kutlandı
Cumhurbaşkanı Akıncı Yıldız Oyuncuların Sahaya Çıktığı Futbol Maçının Başlama Vuruşunu Yaptı
Cumhurbaşkanı Akıncı Yıldız Oyuncuların Sahaya Çıktığı Futbol Maçının Başlama Vuruşunu Yaptı
Özuğurlu’nun Ölüm Nedeni Kalp Krizi
Özuğurlu’nun Ölüm Nedeni Kalp Krizi
Maliye Bakanı Denktaş’a Anjiyo Yapıldı... Denktaş’ın Sağlık Durumu İyi
Maliye Bakanı Denktaş’a Anjiyo Yapıldı... Denktaş’ın Sağlık Durumu İyi
Gazimağusa Sakini Tarkan Özuğurlu Yaşamını Yitirdi
Gazimağusa Sakini Tarkan Özuğurlu Yaşamını Yitirdi
Su tankeri devrildi sürücü yaralandı
Su tankeri devrildi sürücü yaralandı
Karaman: “KTMMOB Bizim Çözüm Ortağımızdır”
Karaman: “KTMMOB Bizim Çözüm Ortağımızdır”
Ani ölüm
Ani ölüm
Eroğlu, bazı sivil toplum örgütlerini ziyaret etti
Eroğlu, bazı sivil toplum örgütlerini ziyaret etti
Su tankeri uçurumdan devrildi
Su tankeri uçurumdan devrildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim